Yaz aylarının gelmesiyle yapraklar arasında yerini alan dev etçil çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı.

Batman’ın Sason ilçesinde Dereköy ormanında rastlanan 25 santimlik dev çekirgeyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BÜYÜKLÜĞÜ ÜRKÜTTÜ

Görenlerin yaklaşmaktan korktuğu etçil çekirgelerin bu yıl geçmiş yıllara nazaran daha sıklıkta görüldüğü öğrenildi.

Bu çekirgelerin zararlı olmadığını belirten uzmanlar, zararlı böcekleri yedikleri için hayvanların yararlı olduğunu vurguladı.

Batman’da dev etçil çekirge görüldü VİDEO

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