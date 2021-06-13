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    Batman’da dev etçil çekirge görüldü

    Yaz aylarının gelmesiyle yapraklar arasında yerini alan dev etçil çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı.
    • İHA
    • 13.06.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 16:52
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    Batman’da dev etçil çekirge görüldü

    Batman’ın Sason ilçesinde  Dereköy ormanında rastlanan 25 santimlik dev çekirgeyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    BÜYÜKLÜĞÜ ÜRKÜTTÜ

    Görenlerin yaklaşmaktan korktuğu etçil çekirgelerin bu yıl geçmiş yıllara nazaran daha sıklıkta görüldüğü öğrenildi.

    Bu çekirgelerin zararlı olmadığını belirten uzmanlar, zararlı böcekleri yedikleri için hayvanların yararlı olduğunu vurguladı.

    Batman’da dev etçil çekirge görüldü VİDEO

    Batman’da dev etçil çekirge görüldü #1

    Batman’da dev etçil çekirge görüldü #2

    Batman’da dev etçil çekirge görüldü #3

    Batman’da dev etçil çekirge görüldü #4

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