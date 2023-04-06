Batman'da güneşli havanın ardından başlayan yağmur cadde ve sokakları sele çevirdi Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, seli de beraberinde getirdi. Ekipler yağış nedeniyle kapanan yollarda çalışma başlattı.

İHA

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor.

Nisan ayıyla birlikte bahar havası beklenirken, kış mevsiminden kalma son günler hakim oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bu kapsamda kentlere sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuyor.

Önce güneş, sonra yağmur ve sel

Bir yağmur haberi de Batman'dan geldi.

Sabah güneşli havanın etkili olduğu Sason ilçesinde, öğle saatlerinde sağanak yağış başladı.

Yağış kısa sürede sele dönüştü.

Ekipler çalışma başlattı

Yoğun gök gürültüsü ile birlikte ilçeyi adeta karanlığa çeviren yoğun yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

Göle dönen köy yollarında çalışma başlatan özel idare ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açtı.