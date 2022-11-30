Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı tarafından devlet desteğiyle kurulan tekstil atölyesinden elde edilen gelirle, dar gelirli öğrencilere burs sağlanıyor.

İhtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlamak amacıyla 2018'de kurulan KAHEV tarafından, 3 ay önce devlet desteğiyle tekstil atölyesi oluşturuldu.

Burs verilen öğrenci sayısını artırmak amacıyla kurulan atölyede, doktor ve sağlık çalışanları için önlük ve forma ile hediyelik bez çanta, çarşaf, yastık kılıfı ve baskılı tişört gibi ürünler yapılıyor.

Batman'da kadın doktorların kurduğu tekstil atölyesinin geliri öğrencilere burs oluyor - VİDEO

1771 öğrenciye burs sağladılar

AA'nın haberine göre; Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Demet Başer, başkanlığını yaptığı vakıf aracılığıyla 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için 1771 öğrenciye 900'er lira burs verdiklerini, 2022 yılı içerisinde 40 okula da 1 milyon 327 bin 987 liralık destek sağladıklarını söyledi.

Her okula robotik kodlama laboratuvarı projesi kapsamında, 2 yılda 34 şehirde 34 laboratuvar kurduklarını aktaran Başer, hem öğrenci sayısını artırmak hem de burs çalışmasında sürekliliği sağlamak için atölyeyi oluşturduklarını belirtti.

Doktorlar, boş vakitlerinde çalışanlara destek oluyor

Atölyede 6 kişiye istihdam sağlandığı anlatan Başer, boş vakitlerinde atölyeye gelen kadın doktorların modellerin oluşturulması ve kalite kontrol konularında atölye çalışanlarına destek olduğunu dile getirdi.

Hedeflerinin 500 öğrenciye daha burs vermek olduğunu ifade eden Başer, Türkiye'nin dört bir yanında üyelerinin günlük kullandıkları önlük, forma ve ajanda gibi eşyaları KAHEV üzerinden alarak vakfa katkı sağlamak istediğini aktardı.

Başer, "Bu konuda talep çok fazla olunca üretim yapmaya karar verdik. Çünkü bağışlar olmasa bile vakfın öğrencilere burs verir halde olmasını istedik. Onun için üretimde de yerinin olması gerektiğini düşündük." ifadelerini kullandı.

"İlmek ilmek eğitim"

"İlmek ilmek eğitim" sloganıyla hayata geçirdikleri atölyeyi kurarken devletin çeşitli teşvik ve desteklerinden faydalandıklarını kaydeden Başer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradan gelen gelir, son kuruşuna kadar maddi gücü iyi olmayan öğrencilerimize eğitim bursu olarak veriliyor, devlet okullarımızda yaptığımız kütüphanelerde, atölyelerde, robotik kodlama sınıflarında kullanılıyor. Atölyede, doktor ve sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan önlük ve formalar gibi ürünlerin yanı sıra her türlü tekstil ürününü dikebilme kapasitesi bulunuyor. Çeşitli siparişler alıyoruz. Üretimimiz devam ediyor."