Batman'da kavunun içinden benekli kalkan böceği çıktı

Çiftçinin bahçesinden kopardığı kavunun içinden çıkan ve sırtında kadın figürü bulunan benekli kalkan böceğini, görenleri şaşkına döndürdü.

Batman'ın merkezinde yaşayan bir çiftiçi, bahçesinden kopardığı kavunu, yemek için evinde götürdü.

Kavunu kesen çiftiçi, daha önce görmediği bir böcek ile karşı karşıya geldi.

Böceği inceleyen çiftçi, böceğin sırtında kadın figürünü andıran bir şekil görünce şaşkına döndü.

Benekli kalkan böceği olduğu öğrenildi



İHA'nın haberine göre; çiftçi, yaptığı araştırmada böceğin benekli kalkan böceği (Rhaphiggaster) olduğunu öğrendi.