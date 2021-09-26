Batman'da kaya balına ulaşmak için ölümü göze alıyorlar

Gercüş ilçesinde uçurumların altındaki bala ulaşmak isteyenler, zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Kayalara tırmanarak buldukları balı toplayan vatandaşlar, şifa için ailelerine ve dostlarına dağıtıyor.

Batman'ın Gercüş ilçesi Aydınlı köyünde yaşayan ve arıcılık yapan Yıldız, Gülşen ve Aslan Aileleri, uçurumların altındaki bal için her türlü tehlikeyi göze alıyor.

Kaya oyuklarındaki bala ulaşmak isteyen aileler, dağa tırmanarak aldıkları balı ailelerine ulaştırıyor.

Balı sofralarına getirmek için her türlü zorluğa katlanan aileler, ölümü bile göze aldıklarını belirtiyor.

Hobi olarak dağa tırmandığını ve balı aldığını söyleyen beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, "Bu sene kuraklık nedeniyle arılar yeterli bal yapamadı. Bal bu yüzden çok az." dedi.

"YÜKSEK KAYALARA ÇIKMAK STRESİMİ ALIYOR"

Ticari amacının olmadığını ifade eden Yıldız, "Bu işi merhum babamdan öğrendim. Hobi amaçlı yaptığım bu zorlu iş, babamdan bana mirastır. Yüksek kayalıklara bal toplamak için çıkıp inmek, stresimi alıyor. Bu iş gerçekten çok zahmetli ve tehlikeli.

Bilmeyen yapmasın. Bu bal tamamen organiktir. Elimizden geldiği kadar, hastalara veriyoruz. Severek yaptığım bu işte, arıların bakımını yapıyorum. Bakımları yapılmazsa hepsi telef olur.

Yüksek yerlere tırmandığımda, arkadaşlarım halatla bana yardımcı oluyor. Bazen çok fazla çıkartıyoruz. O zaman ihtiyaç fazlasını satıyoruz" diye konuştu.

"TEHLİKELİ BİR İŞ AMA.."

Kayalıklardan bal çıkaran Kadri Aslan ise "Bu bal tamamen organiktir. Köyde çalışmalarımızdan sonra gelip buraya kaya balı çıkartıyoruz. Tehlikeli bir iş ama biz bunun eğitimini aldık.

Bu bal bütün hastalıklara şifa diyebiliriz. Kayalıkların yüksekliği 50 metreden 150 metreye kadar uzanıyor. Bu nedenle eğitim almamış birisinin bu tehlikeli yolculuğu yapmamasını öneriyoruz." dedi.