Batman'da şehit öğretöenler için mevlit okutuldu

Sason ilçesinde, Türkiye'de bugüne kadar teröristler tarafından katledilen öğretmenler için anma töreni düzenlendi. Programda 3 dilde mevlit okundu.

Batman'ın Sason ilçesinde, geçmişten bugüne kadar çeşitli terör saldırılarında katledilen öğretmenler için ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından anma programı düzenlendi.

Programda ilk olarak Sason İmam hatip Anadolu Lisesi'nde Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu.

Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu

Ardından şehit yakınları ile birlikte ilçede bulunan şehit öğretmenlerin kabirlerini ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt ve beraberinde bulunan okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler, orada Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okuyarak şehit öğretmenlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Düzenlenen programda konuşan Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, terör örgütü PKK ve hain uzantılarının geçmişte olduğu gibi halen masum vatandaşları ve görevleri başında olan öğretmenleri hedef alarak katletmeye devam ettiğini söyledi.

"3 dilde mevlidi şerif okutarak öğretmenlerimizi andık"

Bozkurt, “Öğretmenler Günü münasebetiyle bizler, ilçedeki eğitimcilerimiz ve şehit ailelerimiz ile birlikte ilçedeki şehit öğretmenlerimizin kabirlerini ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okutarak dualar ettik. Ardından ilçemizdeki İmam hatip lisesinde 3 dilde mevlidi şerif okutarak Türkiye genelindeki tüm şehit öğretmenlerimizi andık" dedi.

"Terör örgütü, her fırsatta çirkin yüzünü göstermeye devam ediyor"

"En son bilindiği gibi Gaziantep ilimizin Karkamış ilçesinde teröristlerin düzenlediği hain saldırıda Ayşe Öğretmenimiz şehit oldu." diyen Bozkurt, "PKK'nın hain yüzünü bir kez daha burada da gördük. Maalesef teröristlerin tek hedefi askerlerimiz, polislerimiz ve diğer güvenlik güçlerimizin olmadığını, sivillerimiz ile beraber aynı şekilde eğitim camiasını ve öğretmenlerimizi de hedef aldığını görüyoruz. Terör örgütü PKK, her fırsatta çirkin yüzünü göstermeye devam ediyor. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerinde bulundu.

İHA'nın haberine göre, düzenlenen programın ardından katılımcılara şeker ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.