Batman'da sıcak hava bunalttı: Bidonla başına su döktü

Son günlerde etkisini arttıran kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Batman'ın en işlek noktalarından Gülistan Caddesi’nde uzun yıllardır çiğköfte yoğuran İdris Ekinci, sıcaktan korunmak için ilginç bir yol seçti.

Ekinci, üzerine bidonla soğuk su dökerek serinlemeye çalıştı.

"İTFAİYE GEÇERKEN ÜZERİME SU DÖKSÜN İSTİYORUM"

Ekinci, "Şu anda hava sıcaklığı 45 dereceyi buldu. Üzerime döktüğüm su birkaç dakika içinde sıcaklığın etkisiyle kuruyor. O kadar sıcak ki, itfaiye geçerken üzerime su döksün istiyorum" dedi.

ÇOCUKLAR ÇAREYİ SÜS HAVUZLARINDA BULDU

Aynı noktada bulunan süs havuzunda ise çocuklar serinlemek için kendilerini suya bıraktı.

Fışkıran sularda oynamanın keyfini çıkaran çocuklar, aşırı sıcaklardan bir nebze olsun korunmaya çalıştı.

SERİNLEMENİN TADINI ÇIKARTTILAR

Batman’da bazı vatandaşlar şemsiye ile dolaşarak sıcaktan korunurken, çocuklar ise süs havuzlarında serinlemenin tadını çıkarıyor.