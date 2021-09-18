Batman'da terörle mücadelede gazi oldu: Hiçbir şey için pişman değilim

Batman'da terörle mücadelede gazi oldu: Hiçbir şey için pişman değilim

Askerde katıldığı bir operasyon sonucu iki gözünü ve bacağını kaybeden kahraman gazi, vatanına bağlı 10 çocuk büyütmenin haklı gururunu yaşıyor.

Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan 27 yıl önce gazilik mertebesine nail olan Servet Çiftçi, iki gözü görmediği halde hayata umutla ve neşeyle bakıyor.

13 Mart 1995’te terörle mücadele kapsamında katıldığı bir operasyonda mayına basmasıyla gazi olduğunu ifade eden Çiftçi, vatanına bağlı 10 çocuk büyütmenin gururunu yaşıyor.

"MAYINA BASTIM"

Çatışma anını anlatan Gazi Servet Çiftçi, ”Sason ilçesine bağlı Aydınlık köyü ile Yuvarlar köyü arasındaki kırsal alanda terör örgütü mensuplarının görüldüğü ihbarının gelmesinin ardından askerlerimiz ve korucularımızla beraber bölgeye gittik. Teröristlerle aramızda yaşanan kısa bir çatışmanın ardından bölgeden kaçan teröristlerin peşine düşerken mayına basmam sonucunda ağır yaralanarak iki gözümü ve bir bacağımı kaybettim" dedi.

Batman'da terörle mücadelede gazi oldu: Hiçbir şey için pişman değilim VİDEO









"GEREKİRSE ÇOCUKLARIM DA BU VATANA HAYATINI FEDA EDER"

Yaşadığı zorlu yıllara rağmen pişman olmadığını söyleyen Çiftçi, "Beni önce Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdılar. Orada ayağımı kesmek zorunda kaldılar. Daha sonra Ankara’ya sevk ettiler. Orada da 1 ay hastanede yattım. Çok şükür 10 çocuk büyüttüm, gerekirse onlar da bu vatana çekinmeden hayatını feda ederler. O olayın ardından 27 yıl geçti, hiçbir şey için pişman değilim. Bu halimle yine gerekirse vatan için canımı feda etmeye hazırım” şeklinde konuştu.





"CANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ"

Servet Çiftçi’nin 8 yaşındaki en küçük kızı Derya Çiftçi ise, "Babamı çok seviyorum. O hayat dolu ve çok esprili biri. Vatanımız için iki gözünü ve bir ayağını kaybetti. Biz çocukları olarak babamızın gözleri ve ayakları olmaya her zaman hazırız. Onu götürüp getiriyoruz. Gerekirse bizler de bu vatan için canımızı vermeye hazırız" şeklinde konuştu.



Gazinin eşi Ayşe Çiftçi de eşinin çocuklarına çok iyi babalık ettiğini belirterek, 10 çocuğu beraber büyüttüklerini ve fedakar bir baba olduğunu belirtti.



