Batman'da ters laleler baharın müjdecisi olarak görülüyor

Sason ilçesinde dağlık bölgelerde açan, halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan baharın müjdecisi ters laleler görsel şölen sunuyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla çiçek açan ters laleler, muhteşem görüntüler oluşturdu.

Batman'ın Sason ilçesinde Sultan Yaylası başta olmak üzere çiçek açan ters laleler, yılın sadece 20 günü yaşıyor ve çiçek açtıktan sonra kuruyor.

Fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

Halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleler, güzellikleriyle doğayı renklendirdi. Ters laleler amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Esra Okudur, gazetecilere, ters lalenin genellikle soğuk iklimlerde yetişen bir bitki türü olduğunu söyledi.

"Görselliği muhteşem bir bitki"

Okudur yaptığı açıklamada, ters lalenin çiçeklenme süresi 10-15 gün arasında değişen endemik bir bitki olduğunu ifade ederek, "Görselliği muhteşem bir bitki. Geçen yıl da bu yıl da görme fırsatı yakaladım." dedi.

AA'nın haberine göre, vatandaşlardan Davut Bozyel de ters laleleri görmek için Batman merkezden ilçeye geldiğini söyledi.



