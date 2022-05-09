Petrol
108.08
-3.83%
Euro
15.91
0.83%
Dolar
15.10
1.03%
Altın
903.67
-0.17%
Borsa
2465
0.26%
Bitcoin
499.078
-5.13%
BTXN Coin
15.36
-0.25%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Batman'da ters laleler baharın müjdecisi olarak görülüyor

    Sason ilçesinde dağlık bölgelerde açan, halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan baharın müjdecisi ters laleler görsel şölen sunuyor.
    • 09.05.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 18:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Batman'da ters laleler baharın müjdecisi olarak görülüyor

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla çiçek açan ters laleler, muhteşem görüntüler oluşturdu.

    Batman'ın Sason ilçesinde Sultan Yaylası başta olmak üzere çiçek açan ters laleler, yılın sadece 20 günü yaşıyor ve çiçek açtıktan sonra kuruyor.

    Fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

    Halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleler, güzellikleriyle doğayı renklendirdi. Ters laleler amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

    Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Esra Okudur, gazetecilere, ters lalenin genellikle soğuk iklimlerde yetişen bir bitki türü olduğunu söyledi.

    Batman da ters laleler baharın müjdecisi olarak görülüyor #1

    "Görselliği muhteşem bir bitki"

    Okudur yaptığı açıklamada, ters lalenin çiçeklenme süresi 10-15 gün arasında değişen endemik bir bitki olduğunu ifade ederek, "Görselliği muhteşem bir bitki. Geçen yıl da bu yıl da görme fırsatı yakaladım." dedi.

    AA'nın haberine göre, vatandaşlardan Davut Bozyel de ters laleleri görmek için Batman merkezden ilçeye geldiğini söyledi.

    Batman da ters laleler baharın müjdecisi olarak görülüyor #2

    Batman da ters laleler baharın müjdecisi olarak görülüyor #3

    Batman da ters laleler baharın müjdecisi olarak görülüyor #4


    İlginizi Çekebilir

    OGM Annemin Ağacı kampanyası başvuru ekranı: Anneler Günü'ne özel fidan bağışı nasıl yapılır?
    Yaşam

    OGM Annemin Ağacı kampanyası başvuru ekranı: Anneler Günü'ne özel fidan bağışı nasıl yapılır?

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!

    Kağıthane'de, uyuşturucu taciri 'Gargamel' yakalandı
    3. Sayfa

    Kağıthane'de, uyuşturucu taciri 'Gargamel' yakalandı

    Görüş Bildir