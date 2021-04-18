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    Batman’da yağmur duasına çıktılar

    Batman’da bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle zor durumda kalan çiftçiler, yağmur yağması için kurban kesip namaz kıldı.
    • İHA
    • 18.04.2021 - 11:47
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    Batman’da yağmur duasına çıktılar

    Batman'ın Gercüş ilçesindeki Mescidi Aksa Camii önünde toplanan vatandaşlar, kurban kestikten sonra yağmur yağması için namaz kılıp hep birlikte dualar etti.

    Program Mescidi Aksa Camii önünde okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

    2 REKAT NAMAZ KILDILAR

    Tövbe ve istiğfar yapıldıktan sonra 2 rekat yağmur namazı kılınıp ardından da yağmurun yağması için dualar edildi.

    İlçe sakinlerinden Şerif Keskin, peygamberin sünnetini yerine getirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

    Batman’da yağmur duasına çıktılar #1

    Çiftçilerden Cemal Şimşek ise yaşadıkları kuraklık nedeniyle bağ ve bahçelerinin kuruduğunu bu yüzden yağmur duasına çıktıklarını söyledi.

    Batman’da yağmur duasına çıktılar #2

    Batman’da yağmur duasına çıktılar #3

    Batman’da yağmur duasına çıktılar #4

    Batman’da yağmur duasına çıktılar #5

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