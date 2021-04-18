Batman’da yağmur duasına çıktılar

Batman’da bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle zor durumda kalan çiftçiler, yağmur yağması için kurban kesip namaz kıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesindeki Mescidi Aksa Camii önünde toplanan vatandaşlar, kurban kestikten sonra yağmur yağması için namaz kılıp hep birlikte dualar etti.

Program Mescidi Aksa Camii önünde okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

2 REKAT NAMAZ KILDILAR

Tövbe ve istiğfar yapıldıktan sonra 2 rekat yağmur namazı kılınıp ardından da yağmurun yağması için dualar edildi.

İlçe sakinlerinden Şerif Keskin, peygamberin sünnetini yerine getirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Çiftçilerden Cemal Şimşek ise yaşadıkları kuraklık nedeniyle bağ ve bahçelerinin kuruduğunu bu yüzden yağmur duasına çıktıklarını söyledi.













