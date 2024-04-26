Batman'da zuzubak otu altın ile yarışıyor! Kilosu 5 bin liradan yok satıyor Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen "zuzubak" otunun kilosu 5 bin liradan alıcı buluyor.

İHA

Batman'ın Sason ilçesinde yemeklerde baharat olarak tüketilen, şifalı bir bitki olarak düşünülen zuzubak otu, ilçenin Mereto ve Zoveser dağlarının eteklerinde yetişiyor.

Ot, köylerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oluşturuyor.

Otun bölgede azalması nedeniyle bu yıl kilogramı 5 bin liradan alıcı buluyor.

2 bin 500 ile 5 bin lira arasında satılıyor

Yüksek kayalıklardan topladıkları zuzubak otu, tahtadan yapılan huninin içinde kaya tuzu ile birlikte taşla ezerek hazır hale getirdikten sonra kilosu 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında satılıyor.

"Tek gelirimiz bu"

Satıcı Muharrem Algan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Biz bunu toplayabilmek için saatlerce yol yürümek zorunda kalıyoruz. Çok yüksek kayalıklarda yetişiyor. Toplanması çok zordur. Toplarken düşme tehlikesi yaşıyoruz. Bu bölgede Mereto Dağı etraflarında yetişiyor. Topladığımız zuzubak otunu ufak ufak keserek ayıkladıktan sonra kaya tuzu ile birlikte huninin içinde ezerek toz haline getiriyoruz. Biz bunu yemeklerde baharat olarak kullanıyoruz. Birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Çok tercih edilen bir baharat otudur. Ben İstanbul'a ve buralarda talep edenlere gönderiyorum. Ayrana, yoğurta, salatalık, domates ve benzeri birçok yemeğin içine katarak tüketiyoruz. Bizim de tek gelirimiz budur.

Zuzubak otunun çok şifalı olduğunu öne süren Sait Boğuş, otun kilosunu şu anda 4 ile 5 bin lira arasında sattıklarını söyledi.

"Özelikle kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor"

Adet olarak da 100 liradan sattıklarını aktaran Boğuş, "Bu otu biz tuzla öğüterek baharat olarak kullanıyoruz. Özelikle kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor. Herkese şifalı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Hacı Aktaş ise, zuzubak otunun çok şifalı olduğu için fiyatının da yüksek olduğunu dile getirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)