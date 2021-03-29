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    Batman'daki mesire alanı, karla birlikte beyaza büründü

    Doğa turizmini canlandırmak amacıyla geçtiğimiz yıl kurulan mesire alanı, beyaz örtüye bürünmesinin ardından kartpostallık manzaralara sahip oldu.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 11:35
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    Batman'daki mesire alanı, karla birlikte beyaza büründü

    Batman'ın Sason ilçesinde, geçen yıl Dicle Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle ilçenin doğa turizmini canlandırmak amacıyla Sevek Mesire Alanı kuruldu.

    Mesire alanı, kar yağışıyla beyaza büründü.

    GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTU

    Değirmen, bungalov ev, yürüyüş yolları, asırlık çınar ağaçları ve şelaleleriyle doğaseverlerin uğrak yeri olan alan, beyaz örütsüyle görsel şölen sundu.

    Batman daki mesire alanı, karla birlikte beyaza büründü #1

    Batman daki mesire alanı, karla birlikte beyaza büründü #2

    Batman daki mesire alanı, karla birlikte beyaza büründü #3

    Batman daki mesire alanı, karla birlikte beyaza büründü #4

    Batman daki mesire alanı, karla birlikte beyaza büründü #5

    Batman daki mesire alanı, karla birlikte beyaza büründü #6

    Batman daki mesire alanı, karla birlikte beyaza büründü #7

    Batman daki mesire alanı, karla birlikte beyaza büründü #8

    Batman daki mesire alanı, karla birlikte beyaza büründü #9

    Batman daki mesire alanı, karla birlikte beyaza büründü #10

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