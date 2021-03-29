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- Batman'daki mesire alanı, karla birlikte beyaza büründü
Batman'daki mesire alanı, karla birlikte beyaza büründü
Doğa turizmini canlandırmak amacıyla geçtiğimiz yıl kurulan mesire alanı, beyaz örtüye bürünmesinin ardından kartpostallık manzaralara sahip oldu.
- DHA
- 29.03.2021 - 11:26
- Güncelleme : 29.03.2021 - 11:35
Batman'ın Sason ilçesinde, geçen yıl Dicle Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle ilçenin doğa turizmini canlandırmak amacıyla Sevek Mesire Alanı kuruldu.
Mesire alanı, kar yağışıyla beyaza büründü.
GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTU
Değirmen, bungalov ev, yürüyüş yolları, asırlık çınar ağaçları ve şelaleleriyle doğaseverlerin uğrak yeri olan alan, beyaz örütsüyle görsel şölen sundu.