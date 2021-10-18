Batman'daki öğretmen, topladığı kaya balını Cumhurbaşkanı'na vermek istiyor

Zor şartlara rağmen kayaların arasından bal toplayan beden eğitimi öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 150 metre yükseklikten bal topladığını söyledi.

Batman'ın Gercüş ilçesi Aydınlı köyü Mağaralı mezrasında dağlık bölgedeki uçurumların oluklarındaki kaya balı, lezzeti ve şifasıyla koşullarına rağmen toplanıyor.

Kaya balı, bölge halkının ölümü göze alarak yaptığı tırmanışın ardından sofralardaki yerini alıyor.

Hobi olarak arıcılık yapan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, topladığı balı yakın çevresine veriyor.

150 METRE YÜKSEĞE ÇIKTI

Yıldız, son tırmanışında balı topladıktan sonra Türk bayrağını kaya 150 metre yüksekliğine kayalık alana astı.

CUMHURBAŞKANI İÇİN TOPLADI

Koruyucu elbiseleri giyerek tırmanış yapan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, şifalı olduğunu söylediği kaya balını bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için topladığını belirtti.

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"ŞEHİT ÇOCUĞUYUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edip balı vereceğini söyleyen Yıldız, "Cumhurbaşkanımız gece gündüz demeden ülkemiz için çalışıyor. Onu, kendisini ülkesine feda eden bir dünya lideri olarak onu görüyorum. O bizim baş tacımızdır. Bu balın faydaları say say bitmez. Bundan dolayı kendisine ulaştırmak istiyorum. Ben ayrıca şehit çocuğuyum. Bundan dolayı Türk bayrağını bu kayalara asarak bayrağımızın her yerde dalgalanmasını istiyorum.





"CUMHURBAŞKANIMIZA FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bu kaya balına ulaşmak başkaları için zor olabilir ama benim için zor değil. Ben bunun eğitimini almışım. Eğitimini aldığım için benim için fazla bir tehlikesi yoktur. Bu balın Sayın Cumhurbaşkanımıza faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

























