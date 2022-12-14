Gelen son zamlardan sonra yurt dışından telefon almak isteyen vatandaşlar için tur firmaları harekete geçti. Gürcistan'a götürülen otobüs dolusu insan uygun fiyata telefon alma imkanı buluyor.

Vatandaşlar uygun fiyatlı telefonlara rağbet göstermeye devam ediyor.

Telefonun alım maliyetini düşürmek isteyenler her yolu denemeleriyle gündem oluyor.

Sık sık sosyal medyaya düşen görüntüler büyük yankı uyandırırken, bir video da Batman'dan geldi.

Gezmek yerine telefon için gidiyorlar

Uygun fiyata telefon almak isteyenler ve telefonlarını açtırmak isteyen vatandaşlar için turizm şirketleri harekete geçti.

İHA'nın aktarımına göre; tur firması, otobüsle vatandaşları telefon almak için Gürcistan'a taşımaya başladı.

Bu kapsamda haftada 300 kişi bölgeye taşınıyor.

"Telefonlarımızı kayıt yapmak için gidiyoruz"

Ülkede yoğunluktan ötürü Batum’u tercih ettiğini söyleyen vatandaşlardan Serdar Ulu, “Batum’a telefonlarımızı kayıt yapmak için gidiyoruz. Batum’a pasaportsuz gidildiği için daha kolay gideceğimizi düşünüyoruz. Daha önce Irak'a gitmeyi düşündük ama orada yaşanan yoğunluktan ötürü ve nüfus müdürlüklerinden yaşanan pasaport yoğunluğundan dolayı pasaport çıkarmadık. Onun için kimlikle Batum’a gitmek daha kolay oldu. Eşime telefon almıştım, telefon kaydını yapmak için gidiyoruz. Televizyonlardan izlediğimize göre çok yoğunluk var Türkiye’nin her ilinden bir yoğunluk Batum’da mevcut, biz de gidip göreceğiz. Irak ve diğer ülkeler için pasaport gerektiği için nüfus müdürlüklerinde yoğunluk var sıra bulamıyoruz. O alamadığımız sırayı Batum’a giderek alacağız.” dedi.

Batmanlılar uygun telefon için Gürcistan'a götürülüyor VİDEO



"Haftada 6 otobüs Batman ve bölgeden çıkıp Batum’a gidiyor"

Haftada 300 kişiyi Batum’a götürdüklerini söyleyen turizm işletmecisi Vedat Aker, “Bugünkü turumuz Batum’a çıkıyor. Yaklaşık olarak haftada 300 kişiyi Batman’dan, Diyarbakır’dan Batum’a gönderiyoruz. Kapanan telefonların açılması için yurt dışına giriş çıkış yapılması takdirde insanlar telefonlarını açtırabilecekler. Biz de bu durumu değerlendirerek onlarla beraber Batum’a gidip geri geliyoruz. Yılbaşına kadar bu turlarımızı sürdüreceğiz. Normal şartlarda Batum’a gidiyorduk ama bu telefon muhabbetinden sonra daha çok seferlerimizi artırdık. Haftada 6 otobüs Batman ve bölgeden çıkıp Batum’a gidiyor. İnsanlar da bu durumdan mutlu telefonlarını açtırıp Batman’a geri dönüyorlar. Kapanan telefonların kaydını yapma şu an için 2 bin 700 TL ama yeni yıldan sonra 6 bin 500 TL olacağı söylendiği için çok yoğunluk var. Biz de vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Batum’a daha çok ek seferler çıkarmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.