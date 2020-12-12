Türkiye ve Avrupa Muay Thai Şampiyonu Ahmet Ertekin, pandemi nedeniyle ailesinin yanına yerleştiği Batman'da inşaatlarda çalışarak askerlik harçlığını kazanıyor.

Antalya'da oturan 20 yaşındaki Ahmet Ertekin, lise döneminde arkadaşından yediği dayak sonrası 4 yıl önce kendisini koruma amacıyla muay thai sporuna başladı.

KATILDIĞI İLK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA ALTINDA MADALYA

Antrenörü Yasin Urlu yönetiminde antrenman yapan Ahmet Ertekin, 2 yıl önce katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı. Ailesinin Batman'a taşınma kararı alması üzerine Ahmet Ertekin, okuldan mezun olduktan sonra spor hayatında başarılı olmak için Antalya'da kalmayı tercih etti.

Batmanlı milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor-Video

İNŞAAT İŞÇİLİĞİ, GARSONLUK, KURYELİK YAPTI

Antrenman yaptığı salonda yaşayan, zaman zaman aile büyüklerinin evine giden Ahmet Ertekin, geçimini sağlamak için inşaat işçiliği, restoran ve kafelerde garsonluk, bulaşıkçılık, kuryelik gibi işlerde çalıştı.

İŞSİZ KALSA DA HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ

Başarılı sporcu olmayı hedefleyen Ahmet Ertekin, milli takım formasıyla geçen yıl katıldığı Antalya Açık Avrupa Federasyon Kupası'nda şampiyonluk kazandı. Geçimini sağlayabilmek için bulduğu her işte çalışarak para kazanmaya çabalayan Ahmet Ertekin, işsiz kaldığı dönemlerde spor sevgisinden vazgeçmedi. İşsiz olmasına rağmen gelecekte başarı kazanarak hayallerine ulaşmayı hedefleyen Ahmet Ertekin, pandemi nedeniyle spor salonlarının faaliyetlerinin azalması nedeniyle memleketi Batman'a gitti.

ÇİMENTO ÇUVALI KALDIRIP, BALYOZLA TAŞ KIRIYOR

Batman'da inşaat işlerinde çalışan Ertekin, formunu korumak için antrenmanlara da devam etti. Ailesine ekonomik katkı sağlamak ve harçlığını çıkarmak için bahçe duvarı örme gibi inşaat işlerinde çalışan Ertekin, mesaisinde de spor yapmaya devam etti. Çimento çuvalı taşırken jimnastik hareketleri yapan, balyozla taş kıran Ahmet Ertekin, çalışma ortamındaki zorlukları spor yaparak eğlenceli hale dönüştürdü. Ahmet Ertekin, mesai saati dışında da evinin yakınındaki boş alanlarda koşup, taşlarla ağırlık kaldırarak formunu korumaya çalışıyor.

HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Pandemi sürecinde spor müsabakalarına verilen arada askerlik görevini yerine getirmeyi planlayan Ahmet Ertekin, inşaat işlerinden kazandığı parayla asker harçlığını çıkarmak için yoğun tempoyla mesaiye devam ediyor. Milli sporcu inşaat işlerinde çalışıp, hem spor yapıyor hem de para kazanıp, ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Pandemi sürecinden dolayı Batman'daki ailesinin yanına gitmeye karar verdiğini anlatan milli sporcu Ahmet Ertekin, "Askere gidip vatani görevimi yerine getirmeyi istiyorum. Babamın mesleği olan duvar örme ve inşaat işlerinde çalışarak zamanımı geçiriyorum. Asker harçlığımı çıkarıp, aileme katkı sağlıyorum. Yaptığım sporla bağdaşan bir iş. Çalışırken spor yapıyorum. Askerde de sporuma devam etmek istiyorum. Dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Hedefim dünya şampiyonluğunu kazanmak" dedi.