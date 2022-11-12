Batmanlı şehit babaları askerlerin Uzmanlar Çavuşlar Günü'nü kutladı

Operasyon bölgelerinde verdikleri kahramanca mücadele sonucunda şehit düşen 2 askerin babaları, 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü'nde askerlere pasta götürdü.

Evlatlarını şehit veren iki baba, acılarını ilk günkü gibi yaşıyor.

Şehit ateşiyle kavrulan babalar, 12 Kasım Uzmanlar Günü'nü es geçmedi.

Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan ve Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur ile geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un babası Nazmi Bozkurt, 12 Kazım Dünya Uzman Çavuşlar Günü nedeniyle bir pasta hazırlatarak kırsalda görev yapan uzman çavuşları ziyaret edip günlerini kutladı.

Şehit evlatlarını ziyaret edip, askerlere kutlama yaptı

İlk olarak evlatlarının kabrini ziyaret ederek dua eden şehit babaları, ardından hazırladıkları pasta ile uzman çavuşları ziyaret etti.

"İnşallah kazasız belasız görevinizi bitirip evinize dönersiniz"

Uzman çavuşların her türlü zor şartlara rağmen vatan topraklarını korumak uğruna görevlerinin başında olduğunu belirten Nazmi Bozkurt, “Bütün uzman çavuşların 12 Kasım Uzmanlar Günü kutlu olsun. Her koşulda görevinin başında olan bütün askeri personellerimize başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. İnşallah kazasız belasız görevinizi bitirip evinize dönersiniz” dedi.

"Ben de bir şehit uzman çavuş babasıyım"

Şehit babası Mehmet Bağatur da, “Ben de şehit bir uzman çavuş babasıyım. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Askerlerimiz her türlü zorlu şartlarda da görevlerini sorunsuzca ifa etmektedir. Allah yar ve yardımcıları olsun” diye konuştu.