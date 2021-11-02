Bayat ekmekleri değerlendirmenin en lezzetli 4 yolu

Evinizdeki bayat ekmekleri yemenin en lezzetli yollarını keşfederken, sofralara farklılık katmanızı sağlayacak tarifleri gelin birlikte keşfedelim!

Taze ekmek tüketmeyi kim sevmez? Ne yazık ki, aldığınız ya da yaptığınız ekmekler bir günde tazeliğini kaybedebiliyor. Her ne kadar tazeliğini korumak için çaba gösterseniz de ilk lezzetin kaybolması muhtemeldir. Elinizde bir de tüketemeyeceğiniz miktarda ekmek varsa, bu ekmekleri değerlendirmek için kolları sıvamanın vakti gelmiş demektir.

Geçmişten günümüze bayat ekmekleri değerlendirmek adına birçok kültüre ait tarif gelişmiştir. Biz de bu tariflerden yola çıkarak ekmekleriniz çöp olmasın diye en pratik tarifleri beğeninize sunuyoruz. İşte, bayat ekmeklerle yapabileceğiniz 4 kolay tarif;

1. ÇORBALARA BAHARATLI KITIR EKMEK

Soğuk havalarda ya da hastayken sıcacık çorbalarınızı lezzetlendirirken bayat ekmeklerinizi de değerlendirmeye ne dersiniz? Baharatlı aromasıyla ve kıtırlığıyla çorba keyfinizi zirveye taşımaya hazır olun!

Malzemeler

- 8 dilim bayat ekmek

- 6 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 diş sarımsak

- 3 dal taze kekik

- 2 dal taze biberiye

- 1/4 tatlı kaşığı pul biber

Yapılışı

Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları keskin bir bıçağın tersi ile ezip oldukça küçük küpler halinde doğrayın. Bayat ekmekleri küp küp doğrayın. Taze kekik ve biberiye yapraklarını ayıklayın. Zeytinyağı, sarımsak küpleri ve pul biber ilavesiyle karıştırın.

Ekmek küplerini hazırladığınız zeytinyağlı karışımla harmanlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, hafif bir renk alıp kuruyana kadar kızartın. Fırından çıkartıp oda sıcaklığında soğuttuğunuz kıtır ekmekleri ağzı sıkıca kapalı cam bir kavanoza alıp çorba ve sulu yemekler ile servis etmek üzere saklayın.

2. EV YAPIMI GALETA UNU

Anne köftesinden çıtır tavuk pane harcına kadar mutfaklarda sıklıkla kullandığınız galetanız bu sefer bayat ekmeklerden! Bayat ekmek, simit vb. gibi hamur işlerini değerlendirmenin en kolay yolunu sizlerle paylaşıyoruz. Simitten de galeta olmaz demeyin ve bayat ekmeklerle harmanlayarak galeta ununuzu lezzetlendirin.

Malzemeler

- Tüm bayat ekmekler

Yapılışı

Bayat ekmeklerinizi minik küpler halinde doğrayın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine aralarında boşluklar kalacak şekilde yerleştirin. 150 derecelik fırında üzerleri hafif kızarana kadar yavaş yavaş pişirin.

Çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Ardından mutfak robotundan geçirin. İyice incelttikten sonra elekten geçirin. Kavanozların içinde ya da kilitli buzdolabı poşetinin içinde oda sıcaklığında muhafaza ederek tüketebilirsiniz.

3. TAVADA MİNİ EKMEK KEKLERİ

Sabah kahvaltısında pankeki aratmayacak görüntüsüyle ve lezzetiyle evin miniklerine tatlı bir sürpriz yapmaya ne dersiniz? Bayat ekmeğine Fransız Mutfağı dokunuşunu ekliyor ve kahvaltı sofranızda damakları çatlatmaya geliyoruz…

Malzemeler

- 7 dilim bayat ekmek

- 3 adet yumurta

- ½ su bardağı süt

- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

- 2 yemek kaşığı şeker

- 3 yemek kaşığı pudra şekeri

- 1 yemek kaşığı tarçın

Üzeri için;

- Bal

Yapılışı

Tost ekmeklerinin kenarlarını kesin ve iç kısımlarını küpler halinde doğrayın. Boş bir kapta yumurta, süt, vanilya özütü ve şekeri çırpın. Tavayı ocağa alıp ayçiçek yağını kızdırın.

Küp şeklinde doğradığınız ekmekleri yumurtalı karışıma batırıp kızgın tavaya yerleştirin ve her iki yüzünü de kızartın. Kızaran yumurtalı ekmekleri bir tabağa alın ve başka bir yerde karıştırdığınız pudra şekeri ile tarçını harmanlayıp ekmeklerin üzerine dökün. Ekmeklerle şekerli karışımı karıştırıp üzerine bal gezdirerek servis edin.

4. KAHVALTILIK MUHAMMARA

Kahvaltıda ya da ara öğünde kızarmış ekmek üstü sosları sevmeyen yoktur. Bayat ekmekle hazırlanan bir sosun ekmek üstüne sürülmesi size biraz ilginç gelebilir. Evet, sizi anlıyor ve önyargılarınızı kırmanız için tarifi sizlerle paylaşıyoruz. Damak tadınıza şans verin, pişman olmayacaksınız!

Malzemeler

- 4 dilim bayat ekmek içi

- 1 su bardağı ceviz içi

- 4 yemek kaşığı acı biber salçası

- 4 yemek kaşığı domates salçası

- 1/2 adet limon suyu

- 3 yemek kaşığı su

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 3 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 1/2 tatlı kaşığı kimyon

- 1/2 tatlı kaşığı kişniş

Yapılışı

Bayat ekmek içlerini kenar kısımlarını alın ve iç kısımlarını bir kaba çıkarın. Ekmek içlerini ufalayıp su ve limon suyu ile ıslatın. Spatula yardımıyla ezerek karıştırın. Yumuşayan ekmek içlerinin üzerine acı biber salçasını, domates salçasını, zeytinyağını, kırmızı pul biberi, kimyonu ve kişnişi ilave edin.

Ceviz içini bıçakla iri parçalar halinde doğrayın ve ezilmiş sarımsaklarla birlikte kaba alın. Kaba aldığınız bütün malzemeyi spatula ile ezerek homojen bir şekilde karıştırın. Lezzetli kahvaltılık sosunuz hazır!