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    Bayat pide çöpe gitmesin! Artan Ramazan pidelerini böyle değerlendirin

    Ramazan denilince akla gelen ilk lezzetlerden "pide" tazeliğini kaybettiğinde de değerlendirilebilir. İşte bayatlayan pideyi çöpe atmak yerine yapabileceğiniz en pratik çözüm...
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 19:40
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 20:14
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    Bayat pide çöpe gitmesin! Artan Ramazan pidelerini böyle değerlendirin

    Oruçluyken bir hevesle aldığınız ancak yemekten sonra arta kalan Ramazan pidesi, ertesi güne bayatlamış olacaktır.

    Bayat pide ve ekmekleri ziyan etmemek adına değerlendirmek hem İslami açıdan hem de maddi olarak önemlidir.

    Bayatlamış pidelerden ne yapılır sorusuna alternatif olarak birçok yemek tarifi verilebilir. Pideden kebap, tost, pizza, börek gibi seçenekler ile lezzetli bir öğün hazırlayabilirsiniz.

    Ancak bayat pideyi değerlendirmenin kullanışlı yolundan birisi de un halinde getirmektir.

    Bayat pideden un tarifi

    Minik parçalara böldüğünüz Ramazan pidesini fırında kıtır olana kadar kurutun. Ardından mutfak robotunda un haline gelene kadar çekin. Ardından tekrar biraz daha fırınlayın.

    Galeta unu haline gelen pidenizi kızartmalarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

    Buzdolabında veya kavanozda saklayabilirsiniz.

    Bayat pide çöpe gitmesin! Artan Ramazan pidelerini böyle değerlendirin #1


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