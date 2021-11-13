Euro
11.4525
0.9%
Dolar
9.9996
0.97%
Altın
599.7
1.09%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
650.173
1.71%
BTXN Coin
21.48
-1.46%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Bayburt - Trabzon sınırındaki köyler beyaza büründü

    Bayburt ve Trabzon sınırı arasında yer alan köylere kar yağdı. Yüksek yerleşim yerlerinde bulunan köyler, beyaz örtüyle seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu.
    • İHA
    • 13.11.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 16:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayburt - Trabzon sınırındaki köyler beyaza büründü

    Yurdun bazı bölgelerinde pastırma sıcakları etkisini gösterirken, bazı bölgeler ise sonbahar ve kışı bir arada yaşıyor.

    Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Trabzon sınırında bulunan Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köylerine kar yağdı.

    Köyler beyaz örtüyle kaplanırken, bazı noktalarda kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

    KÖYLERDE SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRDI

    Kış aylarında genellikle nüfusun kent merkezine kaydığı az sayıda vatandaşın kaldığı köylerde çiftçilikle uğraşan bazı vatandaşlar, küçükbaş hayvanlarını belirli saatlerde araziye saldı.

    Karla bütünleşen koyun sürüsü güzel görsel oluşturdu. Karla birlikte köylerde dondurucu soğuklar etkisini artırdı.

    Bayburt - Trabzon sınırındaki köyler beyaza büründü VİDEO

    Bayburt - Trabzon sınırındaki köyler beyaza büründü #1

    Bayburt - Trabzon sınırındaki köyler beyaza büründü #2

    Bayburt - Trabzon sınırındaki köyler beyaza büründü #3

    Bayburt - Trabzon sınırındaki köyler beyaza büründü #4

    Bayburt - Trabzon sınırındaki köyler beyaza büründü #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir