Bayburt ve Trabzon sınırı arasında yer alan köylere kar yağdı. Yüksek yerleşim yerlerinde bulunan köyler, beyaz örtüyle seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu.

Yurdun bazı bölgelerinde pastırma sıcakları etkisini gösterirken, bazı bölgeler ise sonbahar ve kışı bir arada yaşıyor.

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Trabzon sınırında bulunan Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köylerine kar yağdı.

Köyler beyaz örtüyle kaplanırken, bazı noktalarda kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

KÖYLERDE SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRDI

Kış aylarında genellikle nüfusun kent merkezine kaydığı az sayıda vatandaşın kaldığı köylerde çiftçilikle uğraşan bazı vatandaşlar, küçükbaş hayvanlarını belirli saatlerde araziye saldı.

Karla bütünleşen koyun sürüsü güzel görsel oluşturdu. Karla birlikte köylerde dondurucu soğuklar etkisini artırdı.

Bayburt - Trabzon sınırındaki köyler beyaza büründü VİDEO