Bayburt'ta aç tilkiyi gören vatandaş elleriyle yemek yedirdi

Vatandaşın hayvanseverliği yürekleri ısıttı...
Bayburt'tan Trabzon istikametine giden Veysel Karani Yerlikaya isimli vatandaş, Salmankaş Tüneli çıkışında yemek arayan tilkiyi gördü.
Tilkiye elleriyle tavuk yedirdi
Karnı acıkan tilkiyi ürkütmeden beslemek isteyen Yerlikaya, köpekleri için marketten aldığı tavuk etlerini tilkiye verdi.
Korktuğu için Yerlikaya'ya yanaşmayan ürkek tilkiye Yerlikaya, tavuk etleri fırlatarak uzaktan yemesini sağladı.
"Gel oğlum, gel kızım bak et orada." diyerek tilkiye yaklaşan Yerlikaya'nın verdiği tavuk etlerini tilki yiyerek karnını doyurdu.
Karnı doydu, evine döndü
Karnı doyan ve Yerlikaya'ya güvenen ürkek tilki, daha sonra Yerlikaya'nın yanından geçerek doğal yaşam alanına geri döndü.