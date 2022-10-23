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Baybur'ta kar yağdı
Aydıntepe ilçesi Kavalatan köyünde hava sıcaklığı eksi 5 derece ölçülürken, kar yağışı etkili oldu.
- 23.10.2022 - 15:43
Yurt genelinde kış sezonu sinyalleri hissediliyor.
Bayburt'ın Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan köyü yaylasında kar yağışı etkili oldu. Yaylada otlayan inek sürüsü kara yakalandı.
"Kar yağıyor kış geldi"
Yüksek kesimlerde kışın etkisini gösterdiğini ifade ederek doğayı cep telefonuyla kaydeden sürü sahibi, “Kar yağıyor. Kış geldi” dedi.
Öte yandan yüksek kesimlere yağan karla birlikte hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş oldu.
Hava sıcaklığı eksi 5 derece
Gece en düşük hava sıcaklığı Kavlatan köyünde sıfırın altında 5 derece olarak kaydedildi.