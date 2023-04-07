Bayburt'da depremzedelere yardım etmek isterken altınlarından oldu Bayburt’ta temizlik işçisi Mecnun Şener, depremzedeler üşümesin diye gönderdiği battaniyenin içinde altınlarını unuttu.

İHA

Asrın felaketinden sonra her ilde olduğu gibi Bayburt'ta da başlatılan yardım kampanyasına destek vermek isteyen Mecnun Şener isimli vatandaş, evinde bulunan iki battaniyenin birini depremzedelerle paylaşmak üzere deprem bölgesine göndermek istedi.

Bayburt Belediyesi'nin başlatmış olduğu yardım kampanyasını duyan Şener, içinde altınlarının bulunduğu battaniyeyi kontrol etmeden, toplama alanına getirerek görevlilere teslim etti.

2 ay sonra fark etti

Eşinin kolyesini, küpelerini, yüzüklerini ve çocuklarının altın bilekliklerini battaniye içine koyan Şener, 2 ay sonra altınlarını bozdurmak için evde bulunan diğer battaniyenin arasına baktığında hayatının şokunu yaşadı.

Altınlarını koyduğu yerde bulamayan Şener, kız kardeşini eve çağırıp, evin altını üstüne getirerek, her yerde altınlarını aradı.

Birikimini, çocuklarının rızkını yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdiğini anlayan Şener ise gerekli yerlere başvuruda bulunarak, mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

Altınlarını geri istedi

Yardım araçlarına battaniyeyi teslim ettiğini söyleyen Şener, battaniyenin hangi ile gönderildiğini bilmediğini, belirterek, altınlarını alan depremzedeye çağrıda bulunarak, altınlarını geri istedi.

"Depremzedeler üşümesin diye gönderdik"

Asgari ücretle temizlik işçisi olarak çalışan Şener, tüm birikiminin bu altınlar olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

6 Şubat'ta meydana gelen depremde zaman kaybetmeden 7 Şubat tarihinde depremzede kardeşlerimize evimizdeki iki battaniyenin birini gönderdik. Mağdurum, içinde altınlarım vardı. Battaniyeyi Bayburt Belediyesinin başlatmış olduğu kampanya dahilinde görevlilere teslim ettim. Aradan 2 ay geçtikten sonra altınlara ihtiyacım oldu, kız kardeşimle birlikte evi aradık, altınları bulamadık. Bulan, gören varsa lütfen ulaştırsın. Elimdeki battaniyenin aynısıydı, birini deprem bölgesine gönderdik, diğerini de biz kullanıyoruz. Göndermiş olduğum battaniyenin içinde altınlar vardı, kendi elimle oraya koymuş, saklamıştım. Deprem olacağını bilmiyorduk, nereden bilebilirdik. Apar topar battaniyemizi depremzedeler üşümesin diye gönderdik. Altınları bulan kardeşlerimiz yetkili arkadaşlara iletsinler, göndersinler.

Bir yaşındaki çocuğuna yeni doğan hediyesi olarak eşinin ailesinin hediye ettiği altın bilekliğin de battaniye içerisinde olduğunu ifade eden Şener, bileklikler üzerinde isimlerin yazılı olduğunu söyledi.

"7-8 bin lira değeri var"

Kolye ve bilekliklerin üzerlerinde Aylin, Ramazan, Mecnun, Ennure yazılı olduğunu aktaran Şener, şu ifadeleri kullandı:

Yani tahmini olarak söylüyorum gramını net bilmiyorum o yüzden 7-8 bin liralık bir maddi değeri vardır altınların. Belki daha fazla da olabilir. Çocuklarımın altınlarıydı, isimleri de yazıyordu üzerine. Eşim Ennure'nin ismi, kızım Aylin'in ve oğlum Ramazan'ın ismi yazılıydı kolyede. Bir adet yüzük vardı, 3 adet künye vardı, zincir kolye vardı. Çocuğumun doğum hediyesi olarak alınan künyesi vardı, üzerine Ramazan-04.11.2020 yazıyor.

Tüm birikimini yanlışlıkla deprem bölgesine gönderen Şener, mağdur olduğunu belirtti.

"Altınları göndermelerini istiyorum"

Duyarlı vatandaşlardan altınlarını geri isteyerek çağrıda bulunan Şener, şunları söyledi: