‘Bayburtlu Pala’ lakabıyla tanınan Bayram Aslanhan’ın, babasının vefatının ardından 18 senedir kesmediği bıyıkları 1 metre 15 santimetre uzunluğuna ulaştı.

Bayburt'ta yaşayan ve 2003 yılında babasını kaybederek bir merak uğruna bıyıklarını uzatmaya karar veren Bayram Aslanhan, herkesin dikkatini çekiyor.

Aslanhan, 18 yılda bir kere bıyıklarını kısalttığını, kısaltmasından dolayı ise tepkilerle karşılaştığını söyledi.

"SAĞ OLDUĞUM SÜRECE KESMEYECEĞİM"

Sağ olduğu sürece bıyıklarını kesmeyeceğini belirten Aslanhan, "Ben bir kez bu hataya düştüm bıyıklarımı kestim, çevreden öyle tepki gördüm ki. 'Bayram abi bıyıkları niye kestin, biz seni böyle tanıdık, böyle seviyoruz' dediler." şeklinde konuştu.

Bayburtlu Bayram bıyıklarını yıllardır kesmiyor ViDEO

"BAZEN PALA DAYI DERLER"

Kendisine lakap takıldığını da söyleyen Aslanhan, "Bazen Bayram Aslanhan diye beni arayan bulamaz. Pala Dayı dedikleri zaman direkt beni tanırlar. Bu şekilde tanınmak gerçekten beni mutlu ediyor." diye konuştu.

"AYLIK BIYIK MASRAFIM BİN 500 LİRA"

Bıyıkların bakımının masraflı olduğunu da dile getiren Aslanhan, "Bıyıklarımı kesmeyi kesinlikle düşünmüyorum, ben ölünce ancak keserler. Aylık sadece bıyık masrafım bin 500 liraya mal oluyor ama devam edeceğim." dedi.

Yıllardır düzenli olarak Aslanhan'ın bıyıklarının bakımını yapan berber Şeref Şık ise "Pala Bayram amcamız bu bıyıkları kesmeyecek biz de bıyıklarını her gün yapmaktan mutluyuz, Allah ömür verirse ölene kadar birlikteyiz." diye konuştu.