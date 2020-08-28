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    Bayburt'ta 69 yaşında hafız oldu

    Yaşına aldırış etmeden Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek isteyen 69 yaşındaki vatandaş, hafızlığını tamamladı. 69 yaşındaki hafıza, belgesini il müftüsü Hasan Başoğlu verdi.
    • İHA
    • 28.08.2020 - 12:46
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 12:46
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    Bayburt'ta 69 yaşında hafız oldu

    Bayburt'ta yaşayan 69 yaşındaki Recep Yumak, hafız olarak Kur'an-ı Kerim'i kalbine yazmaya niyet etti.

    Yaşına aldırış etmeden hafızlığını tamamlamak isteyen Yumak, başarılı da oldu.

    HAFIZLIK BELGESİNİ İL MÜFTÜSÜ VERDİ

    Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan hafızlık tespit sınavına girerek başarılı olan Recep Yumak’a, hafızlık belgesini Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu verdi.

    "AZMİ İLE GENÇLERE ÖRNEK OLDU"

    İl Müftüsü Başoğlu, “Kur’an-ı Kerim-i kalbine yazarak belge almaya hak kazanan Recep Yumak Bey’i tebrik ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Azim ve gayretleri ile gençlere çok güzel bir örnek oldu. İlim öğrenmenin yaşının olmadığına bir kez daha şahit olduk.” açıklamasında bulundu.

    Bayburt ta 69 yaşında hafız oldu #1

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