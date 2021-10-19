Bayburt'ta akaryakıt istasyonundaki tilkiyi elle beslediler

Tatil için memleketine giden Hüseyin Çalhanoğlu, akrabasına ait olan akaryakıt istasyonunda gördüğü tilkiyi elleriyle doyurdu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, yaşadığı Almanya'dan memleketi Bayburt'a gitti.

Hüseyin Çalhanoğlu, bir akrabasının akaryakıt istasyonuna gelen tilkiyi besledi.

Tilki ardından gözden kayboldu.

"ACIKTIKÇA BURAYA GELİYOR"

Hüseyin Çalhanoğlu, “Konursu köyünde bulunan akaryakıt istasyonunda tilkimizle karşılaştık. Acıktıkça buraya geliyor ve elimizle besliyoruz. O bizim neşemiz, çok güzel bir hayvan.” dedi.