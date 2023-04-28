İHA

Bayburt'ta temizlik işçisi olan Mecnun Şener, evinde bulunan iki battaniyenin birini depremzedelerle paylaşmak üzere deprem bölgesine göndermek istedi.

Bayburt Belediyesi'nin başlatmış olduğu yardım kampanyasını duyan Şener, içinde altınlarının bulunduğu battaniyeyi kontrol etmeden, toplama alanına getirerek görevlilere teslim etti.

Eşinin kolyesini, küpelerini, yüzüklerini ve çocuklarının altın bilekliklerini battaniye içine koyan Şener, 2 ay sonra altınlarını bozdurmak için evde bulunan diğer battaniyenin arasına baktığında hayatının şokunu yaşadı.

Depremzedelere çağrı yapan Şener, geri gönderilmesini istedi. Aradan geçen zamanda bir gelişme yaşanmazken, Şener'in sesini öğretmenler duydu.

Adıyaman Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli öğretmenler, Şener'in çocuklarının isimlerinin yazılı olduğu künyeleri yeniden yaptırarak, temizlik işçisine ulaştırdı.

Hediyeyi alan Şener ise gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi, duygu dolu anlar yaşadı. Duyarlı okul yönetimine, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür eden Şener, paketi açtığı esnada mektupla karşılaştı.

Öğretmenlerin yürekleri ısıtan, anlam dolu mektubunda ise şu ifadeler yer aldı:

Değerli Şener Ailesi! Sevgi ve hürmetlerimizi sunarız. Konu çocuklar ve anılar olunca biz depremzede öğretmenler daha çok duygusallaşıyoruz. Duyduk ki bizim için çocuklarını üzmüşsün. Elinde almış olduğun battaniyeyi acı günümüzde bizi saran Türkiye haritasına benzettik. İstedik ki bize yardım edenler adına size misafir olalım. Depremin etkisini yavaş yavaş atlatıyoruz. Acıyaman Merkeze göre Kahta daha iyi durumdadır. Acıyaman'ın hali de diğer deprem bölgeleri gibi içimizi acıtıyor. Depremi, Kahtalı Mıçe abimizin Deprem Şiirine bırakıyorum. Depreme yardım destanını, Mehmet Akiflere bırakıyorum. Ordu/Ünye'den bize gönderilen içi 'çalı' dolu torbadan çıkan çalılarla sığındığımız düğün salonun sobasını tutuşturduk ve 350-400 kişi bununla ısındık. Diğer gönderdiğiniz yardımın değerlerini siz hesaplayın. Anlatacağım çok şey var yazamıyorum, haber muhabirlerini şimdi daha iyi anlıyoruz. Allah onlardan da razı olsun, yazdıkça duygulandım. Cümle, imla hatalarını bağışlayın. Öğretmen böyle mi yazar demeyin depremzede ancak böyle yazabildi deyin. Şener ailesi nezdinde Bayburt'a 'ülkemizin güzel insanlarına, kucak dolu sevgiler ve saygılar. Bayramınız kutlu olsun. Kahta TP. Kız Anadolu imam Hatip Lisesi Öğretmenleri.