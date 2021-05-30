Euro
10.4419
0.51%
Dolar
8.5647
0.78%
Altın
524.29
1.16%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
309.973
-1.84%
EXEN Coin
32.30
-0.92%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Bayburt'ta anne ayının yavrusunu koruma anı

    Kendilerini kovalayan erkek ayıdan kaçan anne ayı, yavrusunu alarak kayalıklara çıktı.
    • İHA
    • 30.05.2021 - 09:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayburt'ta anne ayının yavrusunu koruma anı

    Bayburt’un Demirözü ilçesi kırsalına giden bir grup doğa fotoğrafçısı, yüksek kesimlerde önce anne ayı ve arkasındaki yavrusunu daha sonra da onları kovalayan erkek boz ayıyı fark etti.

    Ayıların kendilerini göremeyeceği şekilde yer alıp uzaktan tele objektifle zum yapan fotoğrafçı o anları kayda aldı.

    YAVRUSUNU KORUMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR

    Görüntüye, anne ayının hemen arkasından gelen yavrusunu kayalıklara çıkardığı ve biraz arkalarından da erkek ayının onları peşinden takip ettiği yansıdı. Anne ayı yavrusuyla kayalıklara çıkarak kendilerini güvene alırken, erkek ayı aşağıda bir süre onlara baktıktan sonra uzaklaştı.

    Bayburt ta anne ayının yavrusunu koruma anı #1

    Bayburt ta anne ayının yavrusunu koruma anı #2

    Bayburt ta anne ayının yavrusunu koruma anı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir