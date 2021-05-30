Bayburt'ta anne ayının yavrusunu koruma anı

Kendilerini kovalayan erkek ayıdan kaçan anne ayı, yavrusunu alarak kayalıklara çıktı.

Bayburt’un Demirözü ilçesi kırsalına giden bir grup doğa fotoğrafçısı, yüksek kesimlerde önce anne ayı ve arkasındaki yavrusunu daha sonra da onları kovalayan erkek boz ayıyı fark etti.

Ayıların kendilerini göremeyeceği şekilde yer alıp uzaktan tele objektifle zum yapan fotoğrafçı o anları kayda aldı.

YAVRUSUNU KORUMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR

Görüntüye, anne ayının hemen arkasından gelen yavrusunu kayalıklara çıkardığı ve biraz arkalarından da erkek ayının onları peşinden takip ettiği yansıdı. Anne ayı yavrusuyla kayalıklara çıkarak kendilerini güvene alırken, erkek ayı aşağıda bir süre onlara baktıktan sonra uzaklaştı.