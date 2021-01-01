Bayburt'ta cips hırsızı karga kameraya yakalandı

Bakkalın önündeki cips paketlerine dadanan karganın o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayburt’ta bir bakkalın önündeki stanttan cips paketi çalan karga vatandaşın kamerasına yakalandı.

Bakkal sahibinin yokluğunu fırsat bilen karga cips paketi ile biraz uzaklaştı. Bir müddet sonra başka bir karganın da eşlik ettiği gözlendi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler izleyenlere tebessüm ettirdi.







