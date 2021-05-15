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    Bayburt'ta Dede Korkut kılığında harçlık dağıttı

    'Dede Korkut’u canlandıran üniversitesi öğrencisi Samet Erdaş, sokak sokak dolaşarak çocuklara şeker ve bayram harçlığı hediye etti.
    • DHA
    • 15.05.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 10:38
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    Bayburt'ta Dede Korkut kılığında harçlık dağıttı

    Türk dünyasının yüzlerce yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı ve ortak mirası olan ‘Dede Korkut’ destan, masal ve müzik geleneği ülke genelinde yaşatılıyor.

    Bayburt'un Masat köyünde de türbesi bulunan Dede Korkut karakterini canlandıran üniversite öğrencisi Samet Erdaş, sokak sokak dolaşarak çocuklara şeker ve bayram harçlığı dağıttı.

    ‘KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM’

    Böyle bir projede olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Samet Erdaş, “Bugün çocuklarımızla beraber Bayburt’a atfedilmiş Dede Korkut karakterini canlandırdık. Çocuklarımıza bayram şekeri dağıttık. Bayram harçlıklarımızı kendilerine takdim ettik, gerçekten böyle bir projede olduğumuz için kendimizi çok mutlu ve şanslı hissediyoruz, herkesin bayramı kutlu olsun” dedi.

    Bayburt'ta Dede Korkut kılığında harçlık dağıttı VİDEO


    Bayburt ta Dede Korkut kılığında harçlık dağıttı #1

    Bayburt ta Dede Korkut kılığında harçlık dağıttı #2

    Bayburt ta Dede Korkut kılığında harçlık dağıttı #3

    Bayburt ta Dede Korkut kılığında harçlık dağıttı #4

    Bayburt ta Dede Korkut kılığında harçlık dağıttı #5

    Bayburt ta Dede Korkut kılığında harçlık dağıttı #6

    Bayburt ta Dede Korkut kılığında harçlık dağıttı #7

    Bayburt ta Dede Korkut kılığında harçlık dağıttı #8

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