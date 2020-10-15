Bayburt’ta fosil alanı, koruma altına alındı

Milyonlarca yıl öncesine ait fosillerin keşfedildiği Kızıltepe Uluçayır Fosil-2 doğal sit alanı, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillendi. Bölge, uzmanların incelemesine açıldı.

Bayburt'un merkez ilçe sınırlarında bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil-2 doğal sit alanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'kesin korunacak hassas alan' listesine alındı.

Milyonlarca yıl önce yaşayan deniz canlılarının fosillerinin bulunduğu alanda, uzmanlar tarafından inceleme ve araştırmalar yapılacağı öğrenildi.

Alandaki ammonit fosillerinin, Jura dönemine ait 150-200 milyon yıllık olduğu değerlendiriliyor.

"FOSİLLERE 'CİN PARASI' DERDİK"

Bölgede çiftçilik yapan Hasan Kara, "Yaklaşık 35 senedir bu köyde yaşıyorum. Buralarda gezdiğimiz zaman fosiller bulurduk ve 'cin parası' derdik.

Bu alanın kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi bizleri mutlu etti. Yetkililerin, burada inceleme yapmasını istiyoruz." dedi.

























