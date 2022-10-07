Bayburt'ta kaçak avcılığa drone ile denetim

Jandarma ekipleri kaçak avcılığın önüne geçebilmek adına çeşitli faaliyetlere girişti. Ekipler, kırsal alanlarda drone ile havadan denetim yaptı.

Bayburt'ta av mevsiminin başlamasıyla kırsal alanlarda kaçak avcılık yapanların sayısı arttı.

Bu duruma Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi müdahale etti.

Bayburt'un Aydıntepe ve Çayıryolu av alanında avcılara çeşitli denetimler yapan jandarma ekipleri, kırsal alanda kaçak avcılığın önüne geçmek, vahşi doğada yaşayan yaban hayvanlarını ve yaban hayatı geliştirmek amacıyla, birçok teknik kullandı. Bunlardan biri de drone ve dürbünlerle avcıları kontrol etmek oldu.

Drone ile havadan kaçak av denetimi yapıldı

Drone destekli denetimde toplamda 27 avc,ı jandarma ekipleri tarafından kontrol edildi.

İHA'dan edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından yapılan kontroller sonucunda herhangi bir kaçakçılık ve olumsuz bir duruma rastlamandığını bildirildi.

Jandarma ekipleri, yaptıkları drone kontrollerine av sezonu boyunca düzenli olarak aralıksız devam edeceğini bildirdi.