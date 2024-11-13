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İHA

Soğuk havaların kendini daha çok hissettirmeye başlamasıyla kiş mevsimi kapıyı çalmaya başladı.

Soğuk havaların yanı sıra kışın geldiğini gösteren bazı işaretler de ortaya çıkmaya başladı.

Bayburt'ta kışın habercisi olarak bilinen yaban ördekleri ortaya çıktı.

NEHRİ MESKEN TUTTULAR

Kış mevsimiyle birlikte göç eden yaban ördekleri, Çoruh Nehri’ni mesken tuttu.

Her sene aralık ve ocak aylarında bölgeye gelen yaban ördekleri, bu yıl geçen yıllara nazaran daha erken geldi.

KIŞIN HABERCİSİ

Bayburt’ta diğer illere göre yaban ördeği avlanma sayısının az olması nedeniyle bölge, yaban ördekleri tarafından tercih ediliyor.

Kaleardı Camii mevkiinden başlayarak, nehir boyunca görülen yaban ördeklerine, kent sakinleri de ilgi gösteriyor.