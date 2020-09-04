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    Bayburt’ta kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

    Aydıntepe ilçesi kırsalında yiyecek arayan 3 kurt, fotokapana yakalandı.
    • İHA
    • 04.09.2020 - 09:51
    • Güncelleme : 04.09.2020 - 09:51
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    Bayburt’ta kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

    Bayburt’tan, dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Soğanlı Dağı rotasını izleyerek motosikletlerle Trabzon’a giden bir grup doğasever, kamp yaptıkları alanın yakınına fotokapan kurdu.

    KURT SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ

    Bölgedeki fotokapana ise üç kurt yansıdı.

    Sabah saatlerinde birlikte hareket edip yiyecek arayan kurtlar, daha sonra fotokapanın görüş alanından çıkarak yollarına devam etti.

    Bayburt’ta kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

    Bayburt’ta kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi #1

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