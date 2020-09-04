Aydıntepe ilçesi kırsalında yiyecek arayan 3 kurt, fotokapana yakalandı.

Bayburt’tan, dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Soğanlı Dağı rotasını izleyerek motosikletlerle Trabzon’a giden bir grup doğasever, kamp yaptıkları alanın yakınına fotokapan kurdu.

KURT SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgedeki fotokapana ise üç kurt yansıdı.

Sabah saatlerinde birlikte hareket edip yiyecek arayan kurtlar, daha sonra fotokapanın görüş alanından çıkarak yollarına devam etti.

Bayburt’ta kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi