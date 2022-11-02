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    Bayburt'ta ölen kişinin organları 3 kişiye hayat verdi

    Yoğun bakım servisinde tedavi görürken beyin ölümü gerçekleşen E.B.'nin organları bağışlandı. Organlar, farklı illerdeki 3 kişiye umut oldu.
    • 02.11.2022 - 16:10
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    Bayburt'ta ölen kişinin organları 3 kişiye hayat verdi

    Bayburt'ta ikinci basamak yoğun bakım servisinde tedavi gören E.B. isimli kişi, hayatını kaybetti.

    Beyin ölümü gerçekleşen E.B.'nin yakınları ise organ ve doku bağışını kabul ederek organlarını bağışladı.

    Organları farklı illere gönderildi

    Gece boyunca gerekli tetkikler yapılarak bugün saat 07.40’ta başlayan operasyon ile nakle uygun olan karaciğer ve iki böbrek Bursa ve Erzurum illerine üç ayrı hastaya nakledilmek üzere 112 ve Organ Nakli ekiplerince organların nakilleri gerçekleştirildi.

    3 hasta yaşama tutundu

    Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Gürkan Öztürk ve Öğr. Gör. Dr. Salih Kara yaklaşık 3 saat süren başarılı bir operasyona imza atarak organ nakli bekleyen 3 hastaya umut oldular.

    Bayburt ta ölen kişinin organları 3 kişiye hayat verdi #1

    Bayburt ta ölen kişinin organları 3 kişiye hayat verdi #2

    Bayburt ta ölen kişinin organları 3 kişiye hayat verdi #3


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