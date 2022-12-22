Bayburt'ta polisler kahvehaneleri gezerek vatandaşları uyardı

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlar, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılığa karşı uyarılarak bilgilendirildi. Ekipler, önemli hatırlatmalarda bulundu.

Yaklaşık 55 çay evine giden ve hafta boyunca faaliyetlerini sürdüren ekiplerce bilgilendirme çalışmaları titizlikle yürütüldü.

Dolandırıcılıkla ilgili detaylı bir şekilde bilgiler aktaran polisleri can kulağıyla dinleyen vatandaşlar, verilen bilgilerden dolayı memnun olduklarını söyleyerek polislere teşekkür ettiler.

"Bankanın değil emniyetin yolunu tutun"

Vatandaşların sorularını yanıtlayan ve merak ettiği konulara açıklık getiren ekipler, "Bankanın değil, karakolun, emniyetin yolunu tutun." diyerek vatandaşlara karşı uyarılarını sürdürdü.

Sohbetlerini yarıda bırakarak dikkatle polisleri dinleyen vatandaşlar anlaşılmayan yerleri kendilerince birbirlerine anlatarak yardımcı oldu. O anlar ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

"Sizi arayan yabancı numaralara geri dönmeyin"

Bayburt’ta son 2 hafta içerisinde telefon aracılığıyla birçok insanın dolandırıldığını ve yüksek miktarlarda parasını dolandırıcılara kaptıran vatandaşların olduğunu ifade eden ekipler, "Sizleri ısrarla arayabilirler, gün içerisinde belki 100 kere bile arayabilirler. Sizi arayan şahıslar sizlerden acaba bu numara kimin diye merak edip aramalara geri dönmenizi bekliyorlar. Bu tuzağa düşmeyin ve sizi arayan yabancı numaralara geri dönmeyin." şeklinde konuşarak bilinmeyen numaralara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Bununla birlikte bilgilendirme faaliyeti yürüten ekipler, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün ’dikkat yüklü miktarda para veya ziynetle tapu, noter, banka, döviz bürosu, kuyumcu vb. yerlerde yapacağınız işlemlerinizde’ başlıklı uyarıcı afişi kahvehanelerin görünen kısımlarına, duvarlara astı.

" Allah devletimize zeval vermesin"

Öte yandan yürütülen çalışmalar neticesinde bir hayli bilinçlenen vatandaşlar, gelen aramalara dönmediklerini, polislerin uyarılarını dikkate aldıklarını vurgulayarak, arayanlara karşı tedbirli olacaklarını ve dolandırıcıların tuzaklarına düşmeyeceklerini söyledi.

"Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuşan bir vatandaş ise polislerin uyarılarından memnun olduğunu belirterek, "Bizim için yapıyorlar, bizler kandırılmayalım diye emek veriyorlar. Allah devletimizden, polisimizden, askerimizden razı olsun." dedi.