Bayburt'ta sınav heyecanı: Aileler okul kapısında öğrencileri bekledi Yaklaşık 4 bin kişinin başvurduğu sınavda veliler okul kapısında beklerken, bir veli heyecandan düğmelerini bile yanlış iliklediğini söylerken, öğrencilerden biri ise hiç heyecanlanmadığını ve rahat olduğunu belirtti.

İHA

Yurt genelinde sınav heyecanı devam ediyor.

Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavda öğrenciler kadar veliler de heyecanla bekliyor.

4 bin kişi başvurdu

Bayburt'ta yaklaşık 4 bin kişinin başvuru yaptığı ve 165 dakika sürecek olan sınavda, aileler çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, sınav süresince sınavdaki çocuklarına, yakınlarına bol bol dua edeceklerini ifade ettiler.

Kapıların kapanmasına, sınav yerlerine alımların bitmesine dakikalar kala sınava girecekler koştura koştura sınav yerlerine gittiler.

Dışarıda bekleyen veliler ise, "Koş yavrum koş, son 2 dakikan kaldı. Girersin, yetiştin" diyerek koşuşturan öğrencilere destek verdiler.

"Heyecandan düğmelerimi bile yanlış ilikledim"

Kızı Yaren Elçi'yi sınava getiren ve heyecandan kıyafetinin düğmesini yanlış ilikleyen Yasemin Elçi isimli anne "Heyecan var mı?" sorusuna, "Bende çok fazla heyecan var. Hatta düğmemi bile yanlış iliklemişim, buraya geldiğimde fark ettim. Çok heyecanlıyım. Allah bütün evlatlarımızın yollarını açık etsin, bahtları açık olsun. Hepsi sınavdan güzel sonuçlar alsın, hayırlı yerlere gelsinler." diyerek cevap verdi.

Kızı Yaren Elçi ise sıfır heyecanla sınava gireceğini söyleyerek, "Bende hiç heyecan yok, rahatım. Yapacağız, çıkacağız yapacak bir şey yok." dedi.

Kızı Nida Tüver'i sınava eşiyle birlikte getiren Tülin Tüver isimli anne, bol bol dua ettiğini belirterek, heyecandan kahvaltı yapamadıklarını söyledi.

"Biz de çok heyecanlıyız, rabbim sonunu hayır etsin"

Tüver, "Sabah çok erken kalktık, kahvaltı hazırladık ama hiçbir şey yiyemedik. Kuran'ımızı okuduk, duamızı yaptık, kızımızı uyandırdık, giyim kuşam derken koştur koştur sınava geldik. Allah'ım herkesin çocuğuna hayırlısını nasip etsin. Biz de çok heyecanlıyız, rabbim sonunu hayır etsin." ifadelerini kullandı.

Sınava heyecan yapmadan, sakin bir şekilde gireceklerini dile getiren Muhammet Yiğit Korkusuz ve Şahin Altun isimli arkadaşlar sınava giren herkese başarılar dilediler.

"Belirli bir barajı geçersem hayallerime ulaşacağım"

Hedeflerinin Konservatuvar ve Hukuk Fakültesi olduğunu söyleyen arkadaşlardan Muhammet Yiğit Korkusuz, "Heyecan yok, başarılı geçecek diye ümit ediyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız, istediğimiz olur. Ben Müzik Öğretmenliği istiyorum, konservatuar düşünüyorum. Müzik Öğretmenliği sınavlarına gireceğim, ayrıca bando astsubaylığı da düşünüyorum. Onun için TYT sınavında belirli bir barajı geçmem gerekiyor, onu da geçersek hayallerime ulaşacağım." diyerek konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)