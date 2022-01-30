Merkeze bağlı Kop köyünde bir alabalık tesisine girerek balık avlayan su samuru ailesi görüntülendi.

Bayburta merkeze bağlı Kop köyünde bir alabalık tesisinin müdavimi olan su samuru ailesi, gece saatlerinde etrafı gözetledikten sonra balıkların bulunduğu havuza giriyor.

Tesis sahibi Eren Akburak, su samurlarının zaman zaman tesise gelerek balık avladığını söyledi.

"3 YAVRUSUYLA GELDİ, 300 BALIĞIMIZI YEDİLER"

Nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğu için su samuruna zarar vermediklerini belirten Akburak, "Biz bunu korkutup zarar vermektense kameradan seyrediyoruz, 3 yavrusuyla geldi. 300 ila 500 arasında balığımızı yediler. Şimdi biraz daha önlemimizi artırdık. Balıklarımızı içeri aldık. Şu an bir tehlike yok, gelip gezip gidiyor. Biz de bunları seyrediyoruz." dedi.

Bayburt'ta su samuru ailesinden alabalık tesisinde gece avı - VİDEO

NEHİRDE DE AVLANIYORLAR

Soğuk hava nedeniyle yüzeyi kısmen buzla kaplanan Çoruh Nehri'nde de su samurları avlanmaya çalışırken ve balıkla beslenirken görüntülendi.

Kentte kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava, doğal yaşamı da olumsuz etkiledi. Soğuk hava dolayısıyla yüzeyi kısmen buzla kaplı Çoruh Nehri'nde ördeklerin de aralarında bulunduğu bazı yabani hayvanlar yiyecek arayışına girdi.

Nehrin kent merkezinden geçen bölümünde ise genellikle gözlerden uzak yaşam süren su samurlarının buzlar arasında yiyecek aradığı görüldü.

Su samurlarının, yüzeye çıkıp kısa süre etrafı izledikten sonra yeniden suya girdikleri ve avladıkları balıkları buz üzerine çıkararak yedikleri anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.