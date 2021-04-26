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- Bayburt'un yöresel yemeği: Lor dolması tarifi
Bayburt'un yöresel yemeği: Lor dolması tarifi
Zuhal Topal'la Sofrada programında bu haftanın yemeği, lor dolması olarak belirlendi. Lor dolması tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, lor dolması nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 26.04.2021 - 17:26
- Güncelleme : 26.04.2021 - 17:30
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bu haftaki yemeği, lor dolması olarak belirlendi.
Hafta boyunca yarışacak olan gelinler, menülerine ek olarak bu lezzetli yemeği yaparken on bir ayın sultanı Ramazan ayında sofralarını çeşit çeşit yemeklerle süslendirmek isteyenler de lor dolması tarifi hakkında araştırmalarına başladı.
Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bayburt'un tescilli lezzeti lor dolması, hafif ve besleyici özelliğiyle iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Peki, coğrafi işaret olarak tescillenen lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Bayburt'un tescilli lezzeti lor dolması tarifi...
LOR DOLMASI İÇİN MALZEMELER
- 1 kg evelik (pazı) otu (yıkanmış ve ayıklanmış)
- 200 gr pilavlık bulgur
- 500 ml kaynar su
- 1 kg Lor peyniri
- 200 gr yemeklik doğranmış kuru soğan
- 200 gr kaymak
- 50 gr tereyağı
- 10 gr tuz
LOR DOLMASI NASIL YAPILIR?
- Yumuşaması için evelik yapraklarını kaynar suda bir taşım haşlayın.
- 10 gram tereyağı ile soğanları kavurun ve üzerine bulgur ve tuzu ekleyin.
- 350 ml su ekleyerek suyunu çekinceye kadar kısık ateşte haşlayın.
- Lor peynirini bir kaba alın.
- Ardından içerisine süt kaymağını ve haşlanmış bulgur karışımını ekleyerek harmanlayın.
- Bu karışımı sıkarak yaprağa sarın.
- Yağlanmış tepsiye düzgün bir şekilde dizin.
- Üzerine 150 ml su ilave ederek 180°C sıcaklıktaki fırında pişirin.
- Servis yaparken üzerine kalan tereyağını eritip dökün. Afiyet olsun..