Bayburt'un yöresel yemeği: Lor dolması tarifi

Zuhal Topal'la Sofrada programında bu haftanın yemeği, lor dolması olarak belirlendi. Lor dolması tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, lor dolması nasıl yapılır?

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bu haftaki yemeği, lor dolması olarak belirlendi.

Hafta boyunca yarışacak olan gelinler, menülerine ek olarak bu lezzetli yemeği yaparken on bir ayın sultanı Ramazan ayında sofralarını çeşit çeşit yemeklerle süslendirmek isteyenler de lor dolması tarifi hakkında araştırmalarına başladı.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bayburt'un tescilli lezzeti lor dolması, hafif ve besleyici özelliğiyle iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Peki, coğrafi işaret olarak tescillenen lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Bayburt'un tescilli lezzeti lor dolması tarifi...

LOR DOLMASI İÇİN MALZEMELER

1 kg evelik (pazı) otu (yıkanmış ve ayıklanmış)

200 gr pilavlık bulgur

500 ml kaynar su

1 kg Lor peyniri

200 gr yemeklik doğranmış kuru soğan

200 gr kaymak

50 gr tereyağı

10 gr tuz

LOR DOLMASI NASIL YAPILIR?