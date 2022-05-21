Petrol
111.03
0.95%
Euro
16.9626
0.96%
Dolar
15.9493
0.48%
Altın
952.6
1.07%
Borsa
2391
0.78%
Bitcoin
486.585
2.55%
BTXN Coin
13.58
1.87%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı

    Hava sıcaklığının düşmesinin ardından etkili olan kar yağışı, Soğanlı Dağı'nın yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, köyde halkını şaşırttı.
    • 21.05.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 12:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı

    Mayıs ayının sonlarına yaklaşmamıza rağmen, Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor.

    Sıcak havanın düştüğü Bayburt'ta yüksek kesimlere kar yağdı, yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

    Bayburt’un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasındaki yaylaların karla kaplanması, vatandaşları şaşırttı.

    "Yazı beklerken kış geri döndü"

    İHA'nın haberine göre; karlı bir köy sabahına uyanan Salih Yangöz isimli vatandaş, soğuk havaya aldırış etmeden hayvanlarını otlatırken görüldü.

    Hayvancılık işiyle uğraşan Yangöz, “Yazı beklerken kış geri geldi. Kar yağıyor.” dedi.

    Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı VİDEO

    Bayburt un yüksek kesimlerine kar yağdı #1

    Zirai don tehlikesi

    Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasından dolayı, bölge illeri için zirai don uyarısında bulunuldu.

    Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan’da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması sebebiyle gece saatlerinden itibaren zira don olayı görülmesi tahmin ediliyor.

    Meteoroloji ekiplerince yapılan uyarıda, 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü sabah saatlerine kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, meteorolojik tahmin ve uyarıların da dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

    Bayburt un yüksek kesimlerine kar yağdı #2

    Bayburt un yüksek kesimlerine kar yağdı #3

    Bayburt un yüksek kesimlerine kar yağdı #4

    Bayburt un yüksek kesimlerine kar yağdı #5


    İlginizi Çekebilir

    Mine Tugay bembeyaz tenine giydiği dekolteli elbisesiyle fizik şov yaptı! 'Ne güzel yaratmış seni yaradan'
    Medya

    Mine Tugay bembeyaz tenine giydiği dekolteli elbisesiyle fizik şov yaptı! 'Ne güzel yaratmış seni yaradan'

    Survivor All Star 112. bölüm fragmanı: Nisa Bölükbaşı yine ağır darbe aldı, bir anda yere yığıldı!
    Medya

    Survivor All Star 112. bölüm fragmanı: Nisa Bölükbaşı yine ağır darbe aldı, bir anda yere yığıldı!

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir