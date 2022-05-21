Hava sıcaklığının düşmesinin ardından etkili olan kar yağışı, Soğanlı Dağı'nın yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, köyde halkını şaşırttı.

Mayıs ayının sonlarına yaklaşmamıza rağmen, Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor.

Sıcak havanın düştüğü Bayburt'ta yüksek kesimlere kar yağdı, yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Bayburt’un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasındaki yaylaların karla kaplanması, vatandaşları şaşırttı.

"Yazı beklerken kış geri döndü"

İHA'nın haberine göre; karlı bir köy sabahına uyanan Salih Yangöz isimli vatandaş, soğuk havaya aldırış etmeden hayvanlarını otlatırken görüldü.

Hayvancılık işiyle uğraşan Yangöz, “Yazı beklerken kış geri geldi. Kar yağıyor.” dedi.

Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı VİDEO

Zirai don tehlikesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasından dolayı, bölge illeri için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan’da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması sebebiyle gece saatlerinden itibaren zira don olayı görülmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji ekiplerince yapılan uyarıda, 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü sabah saatlerine kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, meteorolojik tahmin ve uyarıların da dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı.