'Bayrak asan dayı' lakaplı fenomen Salih Tahtalıoğlu, 100. yıl için balkona çıktı Türkiye'nin 'Bayrak Asan Dayı' olarak tanıdığı internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyetin 100. yılı için aynı balkona bayrağını astı.

İHA

Türkiye'nin 'Bayrak Dayı' olarak tanıdığı ve 3 büyük takımlardan siyasi partilere; Kremlin Sarayı'ndan Özgürlük Heykeline kadar Photoshop yolu ile caps uygulamaları yapılan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, 2013 yılında bir anda fenomen haline geldi..

100.yıl için balkona çıktı

Türkiye'nin bayrak dayısı olarak tanınan Tahtalıoğlu bu kez Dursunbey Belediyesi tarafından kendisine hediye edilen Türk Bayrağını aynı balkona astı.

Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Balkonuna Belediye ekiplerimiz tarafından kendisine hediye edilen, şanlı Türk bayrağını asan Bayrak asan dayı, 100. yıl vesilesi ile tüm hemşehrilerimizi bayraklarını iş yerlerine, evlerine asmalarını istedi" denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)