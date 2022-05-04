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    Bayram dönüşleri, AŞTİ'de hareketliliğe neden oldu

    Ramazan Bayramı'nı il dışında karşılayan vatandaşlar, yeniden evlerine döndü.
    • 04.05.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 17:21
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    Bayram dönüşleri, AŞTİ'de hareketliliğe neden oldu

    Birçok Ankaralı, Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirdi.

    Tatilin son günü, Ankara şehir girişleri ve otobüs terminalinde yoğunluğa yol açtı.

    AŞTİ hareketlendi

    AA'nın haberine göre, bayramı şehir dışında karşılayan vatandaşların kente dönüşü, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ni (AŞTİ) hareketlendirdi.

    Terminalde elleri valizli vatandaşlar objektiflere yansıdı.

    Bayram dönüşleri, AŞTİ de hareketliliğe neden oldu #1

    Bayram dönüşleri, AŞTİ de hareketliliğe neden oldu #2

    Bayram dönüşleri, AŞTİ de hareketliliğe neden oldu #3

    Bayram dönüşleri, AŞTİ de hareketliliğe neden oldu #4

    Bayram dönüşleri, AŞTİ de hareketliliğe neden oldu #5

    Bayram dönüşleri, AŞTİ de hareketliliğe neden oldu #6

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    Bayram dönüşleri, AŞTİ de hareketliliğe neden oldu #8

    Bayram dönüşleri, AŞTİ de hareketliliğe neden oldu #9


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