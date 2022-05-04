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Bayram dönüşleri, AŞTİ'de hareketliliğe neden oldu
Ramazan Bayramı'nı il dışında karşılayan vatandaşlar, yeniden evlerine döndü.
- 04.05.2022 - 17:16
- Güncelleme : 04.05.2022 - 17:21
Birçok Ankaralı, Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirdi.
Tatilin son günü, Ankara şehir girişleri ve otobüs terminalinde yoğunluğa yol açtı.
AŞTİ hareketlendi
AA'nın haberine göre, bayramı şehir dışında karşılayan vatandaşların kente dönüşü, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ni (AŞTİ) hareketlendirdi.
Terminalde elleri valizli vatandaşlar objektiflere yansıdı.