Bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2022: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

Bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2022: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

Bayram ikramiyesi ödeme tarihi ve miktarı, Ramazan Bayram'ına sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini aldı. Peki 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

On bir ayın sultanı, maddi ve manevi arınma ayı olan mübarek Ramazan ayının son haftasına girildi.

Bedeni ve nefsi disiplin etmeye odaklanma zamanı olan Ramazan ayının hemen ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

Bayrama sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gündeminde bayram ikramiyeleri yer alıyor.

Bayram alışverişine çıkacak olan vatandaşlar, bayram ikramiyesi ödeme tarihi ve miktarını sorguluyor.

Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar? İşte 2022 Bayram ikramiyesi ödeme tarihi...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihini duyurdu.

Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri, 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

Detaylı ödeme günleri ise şöyle:

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan;

4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan;

4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada 1.100 TL olan emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasının gündemlerinde olmadığını söylemişti.

Buna göre; emekli vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesi 1.100 TL ikramiye ödemesi alacak.