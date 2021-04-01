Bayram ikramiyesine zam geldi mi? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, belli oldu mu?

Bayram ikramiyesine zam geldi mi? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, belli oldu mu?

On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala emekli vatandaşlar, emekli ikramiyesi hakkında araştırmalarına başladı. Peki, Bayram ikramiyesine zam geldi mi? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Mübarek Ramazan ayına girmemize az bir zaman kala emekli vatandaşların gündeminde, her yıl hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda düzenli olarak ödenen emekli ikramiyeleri var.

Milyonlarca emekli vatandaş, '2021 yılında emekli ikramiyesine zam geldi mi? 2021 emekli ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, emekli vatandaşların merakla beklediği bayram ikramiyesine zam geldi mi? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, belli mi? İşte, 2021 yılı emekli ikramiyesi hakkında bilgiler..

EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM GELDİ Mİ?

Emekli ikramiyeleri, 2017 yılından bu yana Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda 2 kez 1000'er lira olarak yatıyordu.

Ancak 2021 yılında emekli ikramiyesi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle 13 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar, bu yıl ödenen 2 bayram ikramiyesini de alabilecek. Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.

2021 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2021 yılı emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs tarihinde idrak edileceği için emekli ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce yani Mayıs ayının 5'inden sonra yatırılması bekleniyor.

Emekli ikramiyesine 6 aylık enflasyon tutarı oranında zam yapılması gündeme gelmişti. Bu tutar oranınca bayram ikramiyelerinin 1.083 TL olarak hesaplara yatacağı düşünülüyor.