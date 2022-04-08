Petrol
101.63
1.04%
Euro
16.04
-0.06%
Dolar
14.75
0.10%
Altın
916.68
0.19%
Borsa
2379
1.44%
Bitcoin
646.836
0.31%
BTXN Coin
30.90
-3.73%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu mu?

    Ramazan'ın bir haftası geride kalırken, bayrama yaklaşan günlerde vatandaşların ikramiye için aramaları devam ediyor. Peki, Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu mu?
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 11:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu mu?

    11 ayın sultanı Ramazan'ın birinci haftasını geride bırakırken, bayram için gün sayılmaya başlandı bile.

    Heyecanla beklenen ve uzun iftar softaları kurduran Ramazan'ın göz açıp kapayıncaya kadar geçmesinin hüzünlü yanı ise herkes tarafından hissediliyor.

    Bu arada emekli olan ve ikramiye almayı bekleyenler ise bu konuda yapılan haberleri araştırmaya başladı.

    Bu sene verilecek olan bayram ikramiyesine zam geleceğine yönelik kulislerde dolaşan bazı bilgiler var.

    Vatandaşlar ise hemen "Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu mu? İşte detayları...

    Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak 2022?

    Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

    Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu mu? #1

    Asgari ücret, emekli aylıklarındaki yükselişin ardından ikramiyelerde bu yıl da artışa gidilmesi öngörülüyor. Ancak bayram ikramiyesi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Müjde Uzman'dan Oğuzhan Uğur itirafı
    Magazin

    Müjde Uzman'dan Oğuzhan Uğur itirafı

    Üsküdar'daki Haluk Dursun Kütüphanesi, gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor
    Gündem

    Üsküdar'daki Haluk Dursun Kütüphanesi, gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor

    Görüş Bildir