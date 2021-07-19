Bayram mesajları 2021: En güzel, yeni, farklı, kısa-uzun, dualı Kurban Bayramı mesajları

Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı gelip çattı. Kurban Bayramı mesajları ve sözleri şimdiden gündemdeki yerini aldı. İşte yeni, anlamlı, dualı Kurban Bayramı mesajları 2021

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, 20 Temmuz Salı günü yani yarın idrak edilecek.

Kurban Bayramı öncesi sevinç ve coşku aynı anda yaşanırken, Kurban Bayramı mesajları ve sözleri şimdiden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Bu mübarek günde uzakta bulunan sevdiklerine bayram mesajı göndermek isteyen Müslümanlar, en güzel, kısa, uzun, yeni ve resimli Kurban Bayramı mesajlarını araştırmaya başladı

2021 En güzel, yeni, farklı, kısa, uzun, dualı, resimli Kurban Bayramı mesajları ve sözleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte İyi Bayramlar ve Bayramınız Mübarek Olsun temalı yeni bayram mesajları...

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Ya Rabbi Hz. İsmail teslimiyetini bizlere nasip eyleyip cehennem ateşinden azad eyle. Ey kapıları açan Allah'ım! Bizim için en hayırlı kapıyı aç. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.

Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır. Bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.

İki mübarek günün bir arada yaşandığı bu günde herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar dilerim.

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun!

Hafif bir rüzgar dalgalandırır denizi… Bir güzel söz de güzelleştirir insanları… Yüzünden gülümseme, evinden bereket eksik olmasın. Bayramın mübarek olsun.

Bayramın dili yok. Olsaydı insanoğluna 'barışın, affedin ve sevin' derdi. Siz bu sessiz çağrıya kulak verin. Bayramınız kutlu olsun…

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlarım.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği.. Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramı'nızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız kutlu olsun...

Kurban Bayramı'nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan peygamberin şefaati hürmetine Kurban Bayramı'nızı kutlarım.

Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.Sağlık ve sıhhat ile daha nicelerine ulaşmak dileği ile! Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin inşallah!

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.

Mübarek Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu bayramlar…