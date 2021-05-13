Bayram namazı için Büyük Çamlıca Camii'ne yoğun ilgi

Büyük Çamlıca Camii’nde koronavirüs tedbirleriyle vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde Ramazan Bayramı namazı kılındı

Büyük Çamlıca Camii’nde koronavirüs tedbirleri gölgesinde Ramazan Bayramı namazı kılındı. Vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak namazlarını eda etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazının kuralların sağlanması koşuluyla, camilerde kılınabileceğini açıklamıştı.

BÜYÜK ÇAMLICA CAMİ'NE YOĞUN İLGİ

Vatandaşların bayram namazı için yoğun katılım sağladığı camilerinden biri de Büyük Çamlıca Camii oldu.

Camii içerisine sınırlı sayıda vatandaş alınırken, caminin dolmasıyla birlikte vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerle avluda namazlarını kıldı.