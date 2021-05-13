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    Bayram namazı için Büyük Çamlıca Camii'ne yoğun ilgi

    Büyük Çamlıca Camii’nde koronavirüs tedbirleriyle vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde Ramazan Bayramı namazı kılındı
    • İHA
    • 13.05.2021 - 07:15
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 07:22
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    Bayram namazı için Büyük Çamlıca Camii'ne yoğun ilgi

    Büyük Çamlıca Camii’nde koronavirüs tedbirleri gölgesinde Ramazan Bayramı namazı kılındı. Vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak namazlarını eda etti.

    Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazının kuralların sağlanması koşuluyla, camilerde kılınabileceğini açıklamıştı.

    BÜYÜK ÇAMLICA CAMİ'NE YOĞUN İLGİ

    Vatandaşların bayram namazı için yoğun katılım sağladığı camilerinden biri de Büyük Çamlıca Camii oldu.

    Camii içerisine sınırlı sayıda vatandaş alınırken, caminin dolmasıyla birlikte vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerle avluda namazlarını kıldı.

    Bayram namazı için Büyük Çamlıca Camii ne yoğun ilgi #1

    Bayram namazı için Büyük Çamlıca Camii ne yoğun ilgi #2

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