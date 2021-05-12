Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 2021 Bayram namazının kılınışı..

Ramazan Bayramı'na saatler kala bayram namazının kılınışı ve rekat bilgisi gündeme geldi. Yarın bayram namazını kılacak olan Müslümanlar, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? sorusuna yanıt arıyor.

Mübarek Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kaldı. On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif’in sona ermesi ile birlikte İslam alemi, Ramazan Bayramı'nı kutlayacak.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü yani yarın sabah, camilerde bayram namazı kılınacak olması nedeniyle bayram namazının kılınışı ve rekat bilgisi gündeme geldi.

Bayram namazı ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Diyanet bilgisiyle bayram namazının kılınışı...

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınan bayram namazı 2 rekattır. Bayram namazları cemaatle birlikte camilerde kılınır ve namazdan sonra bayram hutbesi okunur.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlilerimiz namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü, sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak ''Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama'' veya aynı şekilde ''Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama'' şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilir.

Bayram namazı kılınışı şöyledir:

1. Rekat:

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat:

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.