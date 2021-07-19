Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 2021 Diyanet Kurban Bayramı namazının kılınışı..

Kurban Bayramı'na saatler kala bayram namazının kılınışı ve rekat bilgisi gündeme geldi. Yarın bayram namazı kılacak olanlar, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? sorusuna yanıt aramaya başladı.

İslam alemi açısından büyük önem arz eden Kurban Bayramı'na sayılı saatler kaldı.

Kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı'nda namazlar kılınacak, dualar edilecek ve ibadetler eksiksiz şekilde yerine getirilecek.

Öte yandan sabah saatlerinde en önemli ibadetler arasında yer alan bayram namazı kılınacak. Bu noktada bayram namazının kılınışını tekrar hatırlamak isteyen binlerce kişi, ''Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?'' gibi sorulara yanıt arıyor.

Dini kaynaklara göre, bayram namazında niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun zikredildiği belirtilmektedir.

Peki bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? İşte Diyanet bilgileri ile adım adım bayram namazı kılınışı...

BAYRAM NAMAZINDA NASIL NİYET EDİLİR?

Kurban Bayramı namazının kılınışı ile Ramazan Bayramı namazının kılınışı arasında niyet dışında hiçbir fark yoktur.

Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınan bayram namazı 2 rekattır. Bayram namazları cemaatle birlikte camilerde kılınır ve namazdan sonra bayram hutbesi okunur.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlilerimiz namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü, sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir. Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak ''Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama'' veya aynı şekilde ''Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama'' şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilir. Bayram namazı kılınışı şöyledir:

1. Rekat:

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat:

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.