Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2022 Diyanet Ramazan Bayramı namazı kılınışı

Ramazan Bayramı'na saatler kala bayram namazının kılınışı ve rekat bilgisi gündemdeki yerini aldı. Peki bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte 2022 Diyanet Ramazan Bayramı namazının kılınışı...

On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif’in sona ermesine saatler kaldı.

Bir ay boyunca oruç tutarak nefsini terbiye eden İslam alemi, Ramazan Bayramı için geri sayıma geçti.

Bu akşam son kez iftar sorlarında buluşacak olan milyonlarca Müslüman, yarın Ramazan Bayramı'nı kutlayacak.

Bayramın ilk günü camilerde, en önemli ibadetler arasında yer alan bayram namazı kılınacak.

Bu noktada bayram namazının kılınışını tekrar hatırlamak isteyenler, ''Bayramı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Dini kaynaklara göre, bayram namazında niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun zikredildiği belirtilmektedir. İşte Diyanet bilgileri ile adım adım bayram namazı kılınışı...

'Bayram namazı kaç rekattır?

Ramazan Bayramı namazının kılınışı ile Kurban Bayramı namazının kılınışı arasında niyet dışında hiçbir fark yoktur.

Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınan bayram namazı 2 rekattır. Bayram namazları cemaatle birlikte camilerde kılınır ve namazdan sonra bayram hutbesi okunur.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlilerimiz namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü, sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak ''Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama'' veya aynı şekilde ''Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama'' şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilir.

Bayram namazı kılınışı şöyledir:

1. Rekat:

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat:

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.