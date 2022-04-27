Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

Ramazan Bayramı'nı karşılaşamaya ve bayram namazını cemaatle kılmaya hazırlananlar, "Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

11 ayın sultanı Ramazan'ı uğurlamaya sayılı günler kala, bayram namazına dair detaylar gündeme gelmeye başladı.

Ramazan'ı bitirip bayrama ulaşmak isteyenler, bayram namazını eda ettikten sonra sevdikleriyle bayramlaşma faslına geçiyor.

Bayram namazında cemaatle bayramlaşan ve bu anı kaçırmak istemeyenler, "Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak 2022? İşte detayları...

Bayram namazı ne zaman kılınacak?

Bayram namazı saati ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

İstanbul bayram namazı saati: 06:34

Ankara bayram namazı saati: 06:20

İzmir bayram namazı saati: 06:45

Bayram namazı nasıl kılınır?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekâttır ve kılınışları aynıdır. Bayram namazları cemaatle kılınır.

Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder.

Cemaat aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder. Bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir.